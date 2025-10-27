Lietuvos stipriausieji ugniagesiai gelbėtojai – pasaulio čempionai

Lietuvos vyrų rinktinė, pusfinalyje iveikusi nuolatinę varžovę Ukrainos komandą, finale nepaliko vilčių JAV Montgomerio komandai ir iškovojo aukso medalius (L. Leonavičius, J. Višnevski, G. Samauskis, R. Lindenis ir R. Vilimas).
Nors mišrios estafetės (2 moterys ir 3 vyrai) finale aiškūs favoritai buvo JAV St. Lucie County komanda, bet Lietuvos komanda padarė tai, ko niekas nesitikėjo – paskutiniuose metruose atlaikę spaudimą tapo čempionais (R. Balčiūnas, M. Kirelytė, K. Gražinis, R. Bartkutė, A. Ašmontas).
Taip pat rimtesnio pasipriešinimo nesulaukė ir Pasaulio čempionais tapo vyrų per 40 metų rinktinė (R. Balčiūnas, A. Ašmontas, M. Gasparėnas, R. Viskontas, E. Krivickas).
Bronzos medaliais pasipuošė dvi Lietuvos estafečių komandos: Lietuvos mišri komanda (M. Gasparėnas, E. Litwin, M. Dūda, D. Gideikaitė, ir R. Viskontas) ir pirmą kartą suburta Lietuvos moterų komanda (M. Kireilytė, R. Bartkutė, D. Gideikaitė ir E. Litwin).
Lietuvos tandemai taip pat šlavė pakylas – Pasaulio čempionais tapo: „Open“ kategorijoje – L. Leonavičius ir E. Krivickas, moterų 45-49 m. kategorijoje – R. Bartkutė ir M. Tommervold, sidabro medalius mišrioje kategorijoje iškovojo R. Balčiūnas ir R. Bartkutė, taip pat R. Balčiūnas ir D. Gideikaitė, 40-49 m. vyrų kategorijoje – R. Viskontas ir E. Krivickas, ,,Open“ mišrioje kategorijoje – M. Gasparėnas ir E. Litwin, vyrų iki 40 m. kategorijoje – L. Leonavičius ir R. Vilimas.
Bronzos medalius moterų kategorijoje iškovojo R. Bartkutė ir E. Litwin.
Pasaulio stipriausių ugniagesių čempionate JAV Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai daug medalių iškovojo ir finaliniuose bėgimuose. Asmeninėse įskaitose savo amžiaus kategorijoje (30-34 m.) pasaulio rekordą pasiekęs L. Leonavičius finale pritrūko sėkmės – užėmė antrąją vietą.
R. Bartkutė tradiciškai savo amžiaus kategorijoje (45-49 m.), nusileidusi tik pasaulio čempionei absoliučioje įskaitoje ir savo tandemo partnerei norvegei May Tommervold, liko antra.
Pirmą kartą Pasaulio čempionate dalyvaujanti E. Litwin jauniausioje grupėje (18-24 m.) užėmė 3-iąją vietą. Dovilei Gideikaitei šiek tiek pritrūko sėkmės patekti į stipriausią divizioną, tačiau antrame divizione ji iškovojo 2-ąją vieta.
Pagal kiekvieno dalyvio pasiektus asmeninius laikus Lietuvos atstovai buvo suskirstyti į 4 komandas po dvi vyrų komandas (3-5 vyrai komandoje) ir dvi mišrias komandas (2 vyrai ir 2 moterys). Pagal pasiektus 3 geriausius komandos asmeninius laikus Lietuvos vyrų komanda (L. Leonavičius, R. Lindenis, G. Samauskis, R. Vilimas, J. Višnevski) ir Lietuvos mišri komanda (A. Ašmontas, K. Gražinis, M. Kireilytė, R. Bartkutė) tapo pasaulio čempionais!
Antrają vietą mišrioje kategorijoje užėmė kita Lietuvos komanda – M. Dūda, R. Balčiūnas, D. Gideikaitė ir E. Litwin.
Pasaulio čempionate dalyvavo Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2-osios komandos viršininkas Andrius Ašmontas, Šiaulių PGV 2-osios komandos ugniagesys gelbėtojas Lukas Leonavičius, Mažeikių OPGV 1-osios komandos vyresnysis ugniagesys gelbėtojas Rokas Lindenis, Akmenės PGT ugniagesys gelbėtojas Gintautas Samauskis, Biržų PGT vyresnysis ugniagesys gelbėtojas Romualdas Vilimas, Vilniaus PGV 1-osios komandos vyriausiasis ugniagesys gelbėtojas Jaroslav Višnevski, Šiaulių PGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkė Regina Bartkutė, taip pat Mantas Dūda, Mantė Kirelytė, Marius Gasparėnas, Renatas Viskontas, Remigijus Balčiūnas, Egidijus Krivickas, Ewelina Litvin, Dovilė Gideikaitė ir Karolis Gražinis.
Lietuvos komanda šiandien, pirmadienį, apie 14 val. turėtų sugrįžti į Rygos oro uostą. Jos sutikimas - Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2-ojoje komandoje (Gaisrininkų g. 3) 16.30 val.
Sveikiname mūsų čempionus, garsinančius Lietuvą pasaulyje. Dėkojame už jūsų ypatingą valią, ištvermę ir vienybę. Jūs esate įkvepiantis pavyzdys visai ugniagesių bendruomenei.