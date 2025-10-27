Naujajame ATP reitinge – rekordinė Viliaus Gaubo pozicija

Lietuvis klasifikacijoje pakilo trimis pozicijomis ir dabar pasaulyje yra 130-as. Iki tol geriausią poziciją ATP reitinge lietuvis buvo pasiekęs birželio mėnesį, kai užėmė 132-ąją vietą.
21-erių Edas Butvilas taip pat pakilo reitinge. Devyniomis pozicijomis aukščiau šią savaitę esantis tenisininkas – 266-as. Aukščiausias E. Butvilo reitingas karjeroje yra šių metų kovą pasiekta 201-a pozicija.
Tuo tarpu 35-erių Ričardas Berankis, nors ir iškrito pirmajame kvalifikacijos į „ATP Challenger“ turnyrą Slovakijoje etape, pakilo dviejomis pozicijomis iš 412-os į 410-ą vietą.