Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
SportasKitos naujienos

Naujajame ATP reitinge – rekordinė Viliaus Gaubo pozicija

2025 m. spalio 27 d. 10:29
Lrytas.lt
Pirmadienį naujai paskelbtame pasauliniame ATP reitinge – rekordinė 20-mečio Viliaus Gaubo pozicija.
Daugiau nuotraukų (1)
Lietuvis klasifikacijoje pakilo trimis pozicijomis ir dabar pasaulyje yra 130-as. Iki tol geriausią poziciją ATP reitinge lietuvis buvo pasiekęs birželio mėnesį, kai užėmė 132-ąją vietą.
21-erių Edas Butvilas taip pat pakilo reitinge. Devyniomis pozicijomis aukščiau šią savaitę esantis tenisininkas – 266-as. Aukščiausias E. Butvilo reitingas karjeroje yra šių metų kovą pasiekta 201-a pozicija.
Tuo tarpu 35-erių Ričardas Berankis, nors ir iškrito pirmajame kvalifikacijos į „ATP Challenger“ turnyrą Slovakijoje  etape, pakilo dviejomis pozicijomis iš 412-os į 410-ą vietą.
Vilius GaubasTenisasATP reitingas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.