Teniso reitingų pasiutpolkė – Lietuvos aukštumos ir ispano spindesys

Lietuvos vyrai
Pirmoji Lietuvos teniso raketė Vilius Gaubas nedideliais žingsneliais, bet nuosekliai kyla į viršų. Šį pirmadienį 20-metis šiaulietis pirmą kartą pamatė savo pavardę ATP reitingo 130-ojoje vietoje. Taip aukštai jis dar nebuvo pakilęs.
V.Gaubas sezono pradžioje užėmė 186-ąją vietą ir per dešimt mėnesių pakilo daugiau nei pusšimčiu reitingo eilučių. Šiais metais V.Gaubas laimėjo du „ATP Challenger“ rango turnyrus ir debiutavo „Masters“ rango turnyre.
Į ATP reitingo pirmąjį tūkstantuką patenka dar du Lietuvos tenisininkai. 21 metų Edas Butvilas užima 266-ąją vietą, buvęs ilgametis Lietuvos teniso lyderis 35-erių Ričardas Berankis – 410-ąją vietą.
E.Butvilas sezono pradžioje užėmė 252-ąją vietą, pavasarį laimėjo „ATP Challenger“ turnyrą Kretoje ir po šios pergalės reitinge pakilo į 201-ąją vietą, bet paskui prarado kelias dešimtis pozicijų.
R.Berankis sezono pradžioje užėmė 314-ąją vietą, tad per dešimt mėnesių prarado beveik šimtą vietų.
Kiti trys Lietuvos tenisininkai patenka į ATP reitingo antrąjį tūkstantuką. Matas Vasiliauskas užima 1245-ąją, Pijus Vaitiekūnas – 1432-ąją, Ainius Sabaliauskas – 1562-ąją vietą.
Lietuvos moterys
Pirmosios Lietuvos moterų teniso raketės vardas jau kelis sezonus priklauso 29 metų Justinai Mikulskytei. Spalio 27 dieną paskelbtame WTA reitinge ji užėmė 219-ąją vietą. Sezono pradžioje J.Mikulskytė užėmė 247-ąją vietą, o jos karjeros rekordas yra 198-oji vieta (šių metų rugpjūtį).
Spalio mėnesį stulbinamą šuolį atliko 24 metų Andrė Lukošiūtė. Ji prieš keturias savaites WTA reitinge užėmė tik 1033-iąją vietą, bet spalį pateko į dviejų turnyrų finalą, iškovojo vieną titulą ir per mėnesį pakilo į 675-ąją vietą. Tai – geriausia jos karjeros pozicija. Sezono pradžioje A.Lukošiūtė užėmė 1402-ąją vietą.
Per spalio mėnesį A.Lukošiūtė aplenkė pusketvirto šimto varžovių. Tarp jų – keturias Lietuvos tenisininkes. Patricija Paukštytė šiuo metu WTA reitinge užima 713-ąją, Iveta Dapkutė – 779-ąją, Klaudija Bubelytė – 787-ąją, 18-metė Laima Vladson – 964-ąją vietą.
Reitingo taškų taip pat yra iškovojusi Emilija Tverijonaitė. Ji užima 1380-ąją vietą.
Pasaulio vyrai
ATP reitinge nuo rugsėjo 8 dienos pirmauja ispanas Carlosas Alcarazas. 22 metų C.Alcarazui pirmosios pasaulio raketės vardas priklauso 44-ąją savaitę, tarp jų – aštuntąją iš eilės. Ispanas po kelias savaites buvo reitingo lyderis 2022 ir 2023 metais, o šio rudens pradžioje aplenkė ilgiau nei metus pirmavusį, bet dėl bausmės už antidopingo taisyklių pažeidimą kelias savaites nežaidusį italą Janniką Sinnerį.
C.Alcarazas šiais metais laimėjo net aštuonis ATP turnyrus ir pagal šį skaičių smarkiai lenkia visus kitus tenisininkus. J.Sinneris ir į reitingo pirmąjį dešimtuką nepatenkantis kazachstanietis Aleksandras Bublikas šį sezoną iškovojo po keturias pergales.
Nors per kelias savaites, kurias negalėjo žaisti, J.Sinneris prarado nemažai reitingo taškų, jis šiuo metu tvirtai užima antrąją vietą. Trečiąją vietą taip pat tvirtai užima vokietis Alexanderis Zverevas.
Į pirmąjį sešimtuką taip pat patenka amerikietis Tayloras Fritzas, serbas Novakas Džokovičius, australas Alexas de Minauras, amerikietis Benas Sheltonas, italas Lorenzo Musetti, norvegas Casperis Ruudas ir kanadietis Felixas Auger-Aliassime‘as.
Pasaulio moterys
WTA reitingo lyderė nesikeičia jau metus. 2024 metų spalio 21 dieną į pirmąją vietą pakilusi baltarusė Aryna Sabalenka šios pozicijos niekam neužleidžia 54 savaites.
Antrąją vietą užima buvusi pirmoji pasaulio raketė lenkė Iga Świątek, trečiąją – amerikietė Coco Gauff.
Į pirmąjį dešimtuką taip pat patenka amerikietės Amanda Anisimova ir Jessica Pegula, kazachstanietė Jelena Rybakina, amerikietė Madison Keys, italė Jasmine Paolini, rusės Mira Andrejeva ir Jekaterina Aleksandrova.
Vilius GaubasEdas ButvilasRičardas Berankis
Rodyti daugiau žymių