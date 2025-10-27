U18 merginų tinklinio rinktinei – stipriausių Lietuvos moterų komandų pamokos

Penktadienį V. Adamkaus sporto centre vykusioje akistatoje Gilberto Kerpės treniruojama Lietuvos U18 rinktinė 0–3 (15:25, 15:25, 17:25) nusileido šalies vicečempionei „Kauno-VDU“ komandai.
Kaunietes į priekį vedė Martyna Paukštytė su 20 taškų. 10 taškų surinko Miglė Šidlauskaitė, 9 – Roberta Gabulaitė.
U18 rinktinei 12 taškų pelnė Kamilė Valašinskaitė, po 6 – Ugnė Dilytė ir Nida Jociūtė.
Šeštadienį Kaune jaunosios tinklininkės 0–3 (21:25, 25:27, 19:25) pralaimėjo ligų kamuojamai Lietuvos čempionei VMSM „Sostinės tauro-VTC“ komandai, kuriai tai buvo pirmoji pergalė Baltijos lygoje.
Nugalėtojoms 13 taškų pelnė Ugnė Kulikauskaitė, 12 – Barbora Rakauskaitė, po 8 – Meda Deduraitė ir Kamilė Vitartaitė.
Optimalios sudėties tebeieškančioje Lietuvos U18 nacionalinėje komandoje 10 taškų surinko N. Jociūtė, po 5 – Saulė Gedminaitė ir Elija Česnavičiūtė. Video: https://www.youtube.com/live/aMnQqiBVR0M
Europos U18 merginų salės tinklinio čempionatas liepos mėnesį vyks Latvijoje ir Lietuvoje. Tai bus pirmas kartas, kai mūsų šalyje organizuojamas finalinis Europos tinklinio pirmenybių etapas.
Tuo tarpu „Kauno-VDU“ tinklininkės jau šį ketvirtadienį pradės žygį europiniame fronte. Kaunietės 18.30 val. savo aikštėje žais pirmąsias CEV iššūkio taurės kvalifikacinio etapo rungtynes su Myrės „Oksyl“ (Norvegija) klubu.
„Kaunas-VDU“ (15 tšk.) pirmauja „Elme Messer“ Baltijos lygoje. Lietuvos U18 rinktinė su 5 taškais užima penktąją poziciją, o VMSM „Sostinės tauro-VTC“ ekipa (3 tšk.) yra septinta.
Šeštadienį VMSM „Sostinės tauro-VTC“ tinklininkės namuose priims Rygos RVS-LU (Latvija) komandą.