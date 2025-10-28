Lrytas Premium prenumerata tik
Barselonos Satelite – L. Grabovskytė tarp 32 geriausiųjų

2025 m. spalio 28 d. 07:26
2025 m. spalio 25–26 d. Barselonoje (Ispanija) vyko suaugusiųjų fechtavimo FIE Satelito turnyras, kuriame Lietuvai atstovavo keturi atletai.
Varžybos prasidėjo vyrų špagos rungtimi. Mindaugas Tamošiūnas laimėjo tris kovas iš šešių, gavo 118-ą reitingo numerį ir, deja, neperžengė pirmojo atkrintamųjų rato. M. Tamošiūnas rezultatu 9:15 nusileido ispanui J. Pereira-Eiriz, o galutinėje įskaitoje užėmė 133 vietą tarp 211 dalyvių.
Moterų grupėje solidžiai pasirodė Lurdė Grabovskytė. Pogrupyje laimėjusi visas kovas, sportininkė su 7-uoju reitingo numeriu pateko į atkrintamąsias ir praleido pirmo rato kovą. Dėl patekimo tarp 32 geriausiųjų L. Grabovskytė 14:12 įveikė ispanę L. Angulo San Martin, tačiau kovoje dėl vietos aštuntfinalyje 10:15 pralaimėjo prancūzei L. Hersant. Galutinėje įskaitoje – 19 vieta iš 135 fechtuotojų.
Anna Vergnes, pastarosiose dvejose Satelito varžybose iškovojusi bronzos medalius, Barselonoje startavo puikiai – pogrupyje patyrė tik vieną pralaimėjimą ir į atkrintamąsias pateko iš 17-os reitingo vietos. Praleidusi kovą dėl patekimo tarp 64 geriausiųjų, A. Vergnes rezultatu 12:15 nusileido austrei L. Chevaux, kuriai buvo pralaimėjusi ir Dublino Satelite (11:15) kovoje dėl patekimo į finalą. Galutinėje įskaitoje lietuvė užėmė 35 vietą.
Olivija Mašalo pogrupyje laimėjo dvi kovas ir į atkrintamąsias pateko su 79-u reitingo numeriu. Pirmoji kova iki 15 dūrių nesusiklostė – lietuvė 11:15 turėjo pripažinti vokietės J. Wagner pranašumą. Galutinėje įskaitoje – 83 vieta.
