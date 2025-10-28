Pasiruoškite: E. Kavaliauskas Kaune kovos dėl Europos čempiono titulo

37-erių Egidijus Kavaliauskas, vienas iš geriausių visų laikų Lietuvos boksininkų, pirmą kartą profesionalo karjeroje kovos Lietuvoje, UTMA 15 kovų vakaro metu.
„Tai buvo kryptingo darbo rezultatas. Kavaliauskas yra toje pačioje lygoje kaip ir Stanionis. Manau, kad jie matė, kad viską darėme kryptingai ir teisingai, turime jau teisę organizuoti tokio lygio bokso kovas, sugebame tai daryti, tad tiek E. Kavaliauskas, tiek jo vadybininkas Egis Klimas mumis patikėjo. Dėl to ir sugrįžimas įvyks“, – apie kovos suderinimo detales kalbėjo UTMA vadovas Viktoras Gecas.
Tai bus vos antroji Lietuvoje įvyksianti 12-os raundų bokso kova, tačiau absoliučiai pirmoji tokio lygio, o taip pat ji bus ir titulinė – du boksininkai Kaune susikaus dėl S. Molinai šiuo metu priklausančio EBU pusvidutinio svorio Europos čempiono titulo.
„Tai yra begalo svarbu Lietuvos koviniam sportui. Tai dar nėra pasaulio čempiono titulo kova, bet parodysime, kad ir titulines kovas jau galime organizuoti, galime užtikrinti aukščiausią lygį tiek sportininkams, tiek ir visiems, kas yra aplink šią kovą. Tai yra dar vienas svarbus žingsnis į priekį. Tikiuosi, kad tai gali būti tramplinas į galimą kovą dėl pasaulio čempiono titulo Eimantui Stanioniui“, – dėstė V. Gecas.
Per mėgėjų karjerą 2008 m. ir 2012 m. olimpinėse žaidynėse dalyvavęs, bronzos medalį 2011 m. pasaulio čempionate iškovojęs E. Kavaliauskas į profesionalų boksą pasuko 2013 m.
Savo profesionalo karjeros metu lietuvis iškovojo 24 pergales, 19 iš jų pasiekė nokautais, patyrė tik tris pralaimėjimus ir kartą jo kova baigėsi lygiosiomis. E. Kavaliauskas yra iškovojęs WBC ir WBO regioninius diržus, du kartus kovėsi dėl WBO pasaulio čempiono titulo.
Savo ryškiausioje karjeros kovoje E. Kavaliauskas susitiko su bokso megažvaigžde Terrence’u Crawfordu, kuriam galiausiai pralaimėjo, tačiau šis ne kartą įvardijo, kad E. Kavaliauskas yra vienas iš stipriausių jo karjeroje sutiktų boksininkų, o po neseniai įvykusios T. Crawfordo kovos su Saul’iu „Canelo“ Alvarezu amerikietis teigė, kad E. Kavaliauskas smūgiuoja stipriau už gyva legenda jau tapusį meksikietį.
E. Kavaliauskas nuo 2013 m. ir visos savo profesionalios karjeros metu dar nebuvo kovojęs Lietuvoje, o į ringą lapkritį Kaune sugrįš įspūdingoje dvikovoje.
„Kavaliausko reziume yra įspūdinga, ten yra ne viena labai stipri pavardė. Ne visi iki galo įvertina, koks Kavaliauskas yra talentingas kovotojas ir su kokio lygio boksininkais jis yra susitikęs ringe. Jis didesnę karjeros dalį yra praleidęs JAV, tad lietuviai dar neturėjo šanso taip gerai susipažinti su kiekviena jo karjeros kova. Tikiuosi, kad parodydami jo kovą Lietuvoje paskatinsime pasidomėti ir jo karjera“, – kalbėjo V. Gecas.
Pastarąjį kartą E. Kavaliauskas ringe pasirodė šių metų gegužę, kai po prieštaringo sprendimo 12 raundų kovoje nusileido Souleymane Cissokho.
E. Kavaliausko Kaune lauks 26-erių Ispanijos boksininkas S. Molina. Ispanas savo profesionalo karjerą pradėjo 2017 m. Savo karjeros metu ispanas yra tapęs kelių regioninių čempiono diržų savininku, 2024 m. iškovojo EBU Europos pusvidutinio svorio čempiono diržą, du kartus jį apgynė ir dabar jį atsiveš į Lietuvą. Ispanas per savo karjerą yra iškovojęs 32 pergales, patyręs 3 pralaimėjimus ir kartą jo kova baigėsi lygiosiomis.
Pastarąjį kartą ringe S. Molina kovojo dar šių metų rugpjūčio 2 d. – dvikova su Anasu Messaoudi daugumos teisėjų sprendimu baigėsi lygiosiomis.
„Molina yra vienas iš geriausių Europos boksininkų, jis yra numeris vienas Ispanijoje, Kavaliauskas su juo reitinguose yra labai arti vienas kito. Ispanui yra vos 26-eri, jis yra svarbaus titulo savininkas, jis turi daugiau profesionalių kovų nei pats Kavaliauskas. Molina yra tokiame etape, kuriame susitinka su labiau patyrusiu Kavaliausku. Čia bus patirties ir jaunatviško maksimalizmo dvikova, bus įdomu pamatyti, ar ispanas galės trečią kartą apginti titulą, šį kartą, prieš vieną iš geriausių boksininkų pasaulyje“, – teigė V. Gecas.
WBC pusvidutinio svorio reitinge E. Kavaliauskas rikiuojasi 5-oje vietoje, S. Molina šiame reitinge užima 15-ą poziciją. „BoxRec“ pusvidutinio svorio reitinge E. Kavaliauskas yra 46-as, o S. Molina yra 51-as.
UTMA15 turnyro metu sporto sirgalių Kaune lauks ir dar daugiau bokso, bei UTMA kovotojų dvikovų. Jau yra paskelbta, kad pagal MMA taisykles santykius pagaliau galės iki galo išsiaškinti Deividas Žamba ir Robertas Mastersas, o 77 kg UTMA kikbokso čempionas paaiškės po Dovydo Rimkaus ir Mantvydo Perednio susitikimo.
