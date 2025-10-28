Tautų taurėje – patirties ir perspektyvų Lietuvos ledo ritulio rinktinė

Lietuvos rinktinė Tautų taurėje debiutuos sudėtimi, kurioje matysime ir patirties, ir perspektyvų.
Šalia vyriausio rinktinės žaidėjo, 34-erių Nerijaus Ališausko (HK „Spisska Nova Ves“, Slovakija), Elektrėnuose bus galimybė išvysti prieš savaitę 18-ąjį gimtadienį atšventusį Simą Ignatavičių („Servette“, Šveicarija). S.Ignatavičius per pastarąsias šešerias rungtynes Šveicarijos aukščiausioje „National“ lygoje įmušė tris įvarčius. Lietuvio galimybės būti pakviestam į NHL kitų metų naujokų biržoje ir toliau kotiruojamos aukštai. Lietuvaitis prieš porą savaičių atnaujintame NHL lygos ekspertų sąraše ir toliau įvardijamas kaip potencialus šaukimas kitais metais. Rinktinės debiutantas bus vienas įdomiausių žiūrovams rinktinės naujokų.
Rinktinėje debiutuos Danielius Čečekovas, kuris žaidžia Šveicarijos U-21 „Elit“ lygoje. Gynybos grandyje rinktinėje bus dar vienas aukštame lygyje žaidžiantis rinktinės debiutantas – Danila Kovalenko, kuris rugsėjį 3 metams pratęsė kontraktą su Spartos „Sarpsborg“ (Norvegija), klubu, žaidžiančiu šios šalies „Eliteserien“ lygoje.
„Komandoje matysime patirties ir perspektyvos. Turime projektuoti žaidėjus ateičiai, išmėginti jaunimą, kuris užsirekomendavo gerose užsienio lygose. Tautų taurėje rinktinei keliamas vienintelis tikslas – pergalė kiekvienose rungtynėse“,– Lietuvos rinktinę ir jos tikslus apibūdino asociacijos „Hockey Lietuva“ sporto direktorius Arūnas Aleinikovas.
Tautų taurės varžybose Elektrėnuose Lietuvos rinktinė lapkričio 6 dieną, 18:30 val. susitiks su Ukraina, lapkričio 8 dieną, 18:30 val. žais su Rumunija.