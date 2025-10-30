Kaklo apsaugos nemūvėjęs paauglys žuvo po kriketo kamuoliuko smūgio

Paauglys žuvo sulaukęs smūgio į kaklą. Pranešama, kad australas dėvėjo šalmą, tačiau neturėjo kaklo apsaugos.
Skelbiama, kad kamuolį, kuris pataikė į B.Austiną, metikas paleido naudodamas rankinį įrenginį, dažniausiai naudojamą kamuoliuko greičiui padidinti ir sumažinti pečių apkrovai.
Paauglio tėtis Jace'as Austinas teigė, kad šeima yra „visiškai sukrėsta“ dėl sūnaus mirties.
„Mums su [žmona] Tracey, Benas buvo dievinamas sūnus, labai mylimas Cooperio ir Zacho brolis ir spindinti šviesa mūsų šeimos ir draugų gyvenimuose.
Ši tragedija atėmė iš mūsų Beną, bet mus guodžia tai, kad jis darė tai, ką darė tiek daug vasarų – eidavo prie tinklų su draugais žaisti kriketą. Jis mylėjo kriketą ir tai buvo vienas iš jo gyvenimo džiaugsmų“, – teigė tėtis.
J.Austinas taip pat išreiškė palaikymą sūnaus draugams, kurie buvo kartu su B.Austinu tragiškos akimirkos metu.
„Ši nelaimė paveikė du jaunus vyrus, ir mūsų mintys su jais ir jų šeimomis“, – kalbėjo J.Austinas.