Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKitos naujienos

Ledo ritulio Tautų taurės turnyre Mindaugo Kiero atminimą pagerbs Elektrėnai

2025 m. spalio 30 d. 10:47
]Lapkričio 6 – 8 dienomis Elektrėnuose įvyksiančiame tarptautinės ledo ritulio federacijos (IIHF) pirmą kartą rengiamo Tautų taurės turnyro „Oranžinėje“ grupėje kovos Ukrainos, Rumunijos ir Lietuvos komandos.
Daugiau nuotraukų (1)
Turnyre bus paminėtas žuvusio ledo ritulininko, buvusio Lietuvos rinktinės kapitono Mindaugo Kiero vardas. Prieš pirmąsias turnyro rungtynes, lapkričio 6 dieną, 18.30 val., kuriose susitiks Ukraina ir Lietuva, įvyks M.Kiero pagerbimo ceremonija ir į Elektrėnų ledo rūmų palubes pakils M.Kiero 3-ečiu numeriu pažymėti Lietuvos rinktinės marškinėliai.
M.Kieras ledo ritulio karjerą pradėjo gimtuosiuose Elektrėnuose. Iš gimtojo miesto komandos vėliau gynėjas pakėlė sparnus į užsienį ir turėjo ilgametę sėkmingą karjerą keliose šalyse.
Buvęs Lietuvos rinktinės kapitonas M.Kieras per 20 metų nė karto nepraleido Lietuvos rinktinės kovų pasaulio čempionatuose ir sužaidė 100 rungtynių.
Tautų taurės turnyre be Ukrainos – Lietuvos dvikovos, lapkričio 7 dieną, 18:30 val., susitiks Rumunija – Ukraina, o lapkričio 8 dieną, 18:30 val., žais Lietuva – Rumunija.
ElektrėnaiLedo ritulysMindaugas Kieras
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.