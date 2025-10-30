Šiauliuose – istorinė sporto fiesta: Europos IGF grappling čempionatas pritrauks per 300 dalyvių

Iki registracijos pabaigos likus dviem savaitėms, organizatoriai džiaugiasi neįtikėtinu susidomėjimu – jau dabar užsiregistravo daugiau nei 300 atletų iš 31 klubo ir vienuolikos valstybių. Tarp dalyvių tokie žinomi klubai kaip Ukrainian Pankration Federation, Vigor Sport Club, Gracie Barra Brasa Latvia, A1 Jiu Jitsu Academy, A-Force BJJ (Kaunas, Šiauliai, Marijampolė, Panevėžys), RGA Vilnius, Mascarenhas Team Klaipėda, Šakių sporto klubas „Audra“, Yamasaki akademija ir daugelis kitų.
Į Šiaulius atvyks sportininkai iš Ukrainos, Estijos, Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Suomijos, Brazilijos, Turkijos, Kamerūno, Bulgarijos ir Čekijos. Toks dalyvių sąrašas tik patvirtina, kad šių metų čempionatas bus vienas konkurencingiausių istorijoje.
„Iškovoti medalį šiemet bus, kaip niekada, sunku – konkurencija milžiniška, o sportininkų lygis itin aukštas. Federacija kruopščiai pasiruošė šiam renginiui – nuo organizacinių detalių iki prizų. Originalūs čempionato medaliai ir diržai absoliučių kategorijų nugalėtojams jau pasiekė organizatorius, o čempionato marškinėliai – gamybos pabaigoje“, – pasakoja Lietuvos graplingo federacijos prezidentas Kęstutis Smirnovas.
Pasak jo, Šiauliuose susirinks ne tik geriausi graplingo atletai, bet ir tikra sporto bendruomenė, kuriai svarbiausia – kovos dvasia, pagarba varžovui ir sportinis tobulėjimas.
Čempionate gausiai dalyvaus ir stipriausi Lietuvos sportininkai, kurie gins savo šalies garbę, demonstruos ryžtą, techniką ir kovinę dvasią. Tai puiki galimybė darkart parodyti, kad Lietuva – graplingo šalis, kurioje auga talentingi ir motyvuoti kovotojai, gebantys varžytis su stipriausiais Europos atletais.
Organizatoriai viliasi, kad klubams vis dar tvirtinant sudėtis, per paskutines dvi savaites registracijų skaičius gerokai išaugs.
„Kviečiame visus graplingo entuziastus, kovotojus ir sporto mylėtojus tapti šio įspūdingo renginio dalimi – tiek ant tatamio, tiek tribūnose“, – ragina K. Smirnovas.