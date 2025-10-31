Pasaulinė antidopingo agentūra pradėjo kovą su žiniasklaida: teisinasi, kad nori tik gero

Prieš 2021-ųjų Tokijo olimpines žaidynes 23 Kinijos atletų dopingo testai parodė teigiamus rezultatus, visuose buvo rasta uždrausto preparato širdies veiklai, galinčio pagerinti sportininkų pasirodymus. Tuomet Kinijos antidopingo agentūra teigė, kad testai buvo užteršti ir rezultatų negalima priimti už gryną pinigą, mat preparato buvo rasta ant viešbučio virtuvės stalo.
WADA tada nusprendė nekvestionuoti kinų ir visiems 23 sportininkams leido dalyvauti olimpiadoje. Kai kurie iš jų ten iškovojo aukso medalius.
Šią savaitę WADA nusprendė imtis veiksmų, tik ne prieš nusikaltusius atletus, o prieš žiniasklaidą, kuri apie nuslėptus teigiamus testus paskelbė visuomenei. Kaip skelbia ARD ir kurios informaciją tvirtina „The Associated Press“, WADA pradėjo operaciją pavadinimu „Pradūrimas“ (angl. Operation Puncture), kuria sieks sužinoti, kas nutekino slaptą informaciją žiniasklaidai.
Įdomu tai, kad pati WADA turi sukūrusi informacijos perdavimo platformą „SpeakUp!“, kurioje akcentuoja visišką pranešėjų apsaugą.
„Šis atvejis rodo tiksliai tokį elgesį, kuris skatins potencialius pranešėjus apie nederamą veiklą nebepranešti, – „Transparency International“ atstovas teigė ARD. – Dvi pagrindinės priežastys, kodėl žmonės nepraneša pažeidimų, yra baimė, kad su jais bus susidorota, ir manymas, kad į jų pranešimą nebus niekaip sureaguota.“
Tuo tarpu WADA teigia, kad tai, kas buvo pranešta žiniasklaidoje, nėra tiesa.
„Mes nesivaikome pranešėjų. Mes norime sužinoti, kaip informacijos nutekinimas įvyko ir kokia buvo to motyvacija“, – agentūros tyrimų skyriaus vadovas Gunteris Youngeris teigė spaudos konferencijoje Londone.
G. Youngeris vėliau prasitarė, kad, jo nuomone, informacijos nutekinimas buvo politiškai pagrįstas ir jis nebenorįs, kad tai nutiktų darkart, tačiau teigė, kad informacijos pranešėjui nebus nieko blogo.