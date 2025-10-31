Tragedija Slovakijoje: nuskendo žinomas Vengrijos sporto žurnalistas

Praėjusį penktadienį, spalio 24-ąją, Vyras su savo gyvenime partnere atostogavo Slovakijos kalnuose, Aukštutiniuose Tatruose. Vienoje iš žygio vietų, kur reikėjo pereiti upę, V. Torokas nusprendė ieškoti kito kelio negu yra nurodytas turistams, nes šis pasirodė nesaugus.
Kaip teigia vengrų naujienų puslapis „Blikk“, vyras paslydo ir įkrito į upę. Stipri upės srovė nusinešė vyro kūną ir šis galiausiai paskendo.
Dėl sudėtingų oro salygų žurnalisto kūnas buvo rastas tik kitą dieną.
„Kiek žinau, jis į Slovakiją vyko su savo partnere. Viktoras buvo puikus žygeivis, aplankė daug vietų ir lengvai rinkdavosi sudėtingesnius maršrutus. Jo gyvenimas buvo sportas, daug jis važinėjo ir dviračiais. Visi jį pažinojo kaip padedantį žmogų, jo draugai jam buvo labai svarbūs“, – puslapiui teigė vienas iš žurnalistų pažįstamųjų.
V. Torokas 8 metus dirbo didžiausioje Vengrijos sporto televizijoje „M4 Sport“, trejus metus dirbo naujienų portalo vyriausiuoju redaktoriumi.