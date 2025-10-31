Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKitos naujienos

Tragedija Slovakijoje: nuskendo žinomas Vengrijos sporto žurnalistas

2025 m. spalio 31 d. 12:28
Lrytas.lt
Vengrijos sporto žiniasklaidoje – gedulas. Po nelaimingo atsitikimo žuvo žinomas šalies sporto žurnalistas Viktoras Torokas. Jam buvo 41-eri.
Daugiau nuotraukų (1)
Praėjusį penktadienį, spalio 24-ąją, Vyras su savo gyvenime partnere atostogavo Slovakijos kalnuose, Aukštutiniuose Tatruose. Vienoje iš žygio vietų, kur reikėjo pereiti upę, V. Torokas nusprendė ieškoti kito kelio negu yra nurodytas turistams, nes šis pasirodė nesaugus.
Kaip teigia vengrų naujienų puslapis „Blikk“, vyras paslydo ir įkrito į upę. Stipri upės srovė nusinešė vyro kūną ir šis galiausiai paskendo.
Dėl sudėtingų oro salygų žurnalisto kūnas buvo rastas tik kitą dieną.
„Kiek žinau, jis į Slovakiją vyko su savo partnere. Viktoras buvo puikus žygeivis, aplankė daug vietų ir lengvai rinkdavosi sudėtingesnius maršrutus. Jo gyvenimas buvo sportas, daug jis važinėjo ir dviračiais. Visi jį pažinojo kaip padedantį žmogų, jo draugai jam buvo labai svarbūs“, – puslapiui teigė vienas iš žurnalistų pažįstamųjų.
V. Torokas 8 metus dirbo didžiausioje Vengrijos sporto televizijoje „M4 Sport“, trejus metus dirbo naujienų portalo vyriausiuoju redaktoriumi.
VengrijaSlovakija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.