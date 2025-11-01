Baltijos ledo ritulio lygoje – ilgai laukta „Energijos“ pergalė

„Energijai“ įvarčius pelnė Egidijus Binkulis (25:19, Karolis Krasilnikovas, Nazaras Ružnikovas), Paulius Rumševičius (43:20, Dovydas Laimutis, K.Krasilnikovas), Matthew Gouldas (58:00, Aivaras Bendžius, P.Rumševičius). Sunkiose rungtynėse svarstyklės galėjo pasisukti į abi puses. Pirmieji antru bandymu daugumoje varžovų pražangą išnaudojo lietuviai, kai Egidijus Binkulis išvedė komandą į priekį.
Latviai atsakė tuo pačiu, antru bandymu išnaudoję kiekybinę persvarą ir išlyginę rezultatą.
Trečiajame kėlinyje lemiamu tapo Pauliaus Rumševičiaus smūgis, vėl išvedęs „Energiją“ į priekį.
HS „Riga“ pabaigoje sulaukė lietuvių pražangos ir pakeitę vartininką šeštu aikštės žaidėju, bandė apgulti svečių vartus. „Energijos“ legionierius M.Gouldas sulaukė perdavimo aikštės viduryje iš ritulį perėmusio A.Bendžiaus ir padidino skirtumą iki 2 įvarčių.
Latviai ir toliau bandė žaisti be vartininko ir vos nesulaukė dar vieno įvarčio į savo vartus.
Svečiai atliko 27 metimus į vartų plotą, šeimininkai atsakė vienu mažiau.
„Džiugina, kad susikūrėm daug progų, pavyko laimėti. Smagu, kad prieš rinktinių pertrauką pavyko laimėti ir galim gera nuotaika ruoštis tolimesnėms kovoms lygoje“,– pergalės sakė „Energijos“ vyriausiasis treneris A.Aleinikovas.