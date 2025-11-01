Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos regbininkams Švedijoje pateikti staigmenos nepavyko

2025 m. lapkričio 1 d. 17:06
Lietuvos vyrų regbio rinktinė patyrė antrąją nesėkmę antrajame pagal pajėgumą Europos čempionato „Trophy“ diviziono turnyre.
Lietuvos komanda antrosiose naujojo ciklo rungtynėse šeštadienį išvykoje 3:38 (3:19) pralaimėjo vienai šio diviziono favoričių Švedijos ekipai.
Iš pagrindų atsinaujinusi Lietuvos rinktinė, treniruojama Mantvydo Tveragos, rungtynes pradėjo nesėkmingai – jau pirmosiomis minutėmis švedai pelnė pirmąjį žeminimą (0:7).
Kėlinio viduryje lietuviai atsakė tiksliu baudos smūgiu, kurį realizavo Dovydas Taujanskas (3:7). Vėliau lietuviai surengė pavojingą ataką, bet jos užbaigti rezultatyviai nepavyko. Kėlinio pabaiga jau priklausė šeimininkams, kurie pelnė dar du žeminimus ir padidino atotrūkį iki 16 taškų (3:19).
Antrajame kėlinyje iniciatyvą toliau turėjo fiziškai pranašesni Švedijos regbininkai. Lietuviams nepavyko išvengti klaidų puolime, o švedai pelnė tris žeminimus ir iškovojo užtikrintą pergalę.
Pirmosiose rungtynėse Lietuvos rinktinė namuose 8:41 pralaimėjo Lenkijos komandai. Lenkai su švedais kovoja dėl pakilimo į aukščiausią divizioną.
Lapkričio 15 dieną išvykoje Lietuvos regbininkai žais labai svarbias turnyro rungtynes su iš žemesnio diviziono pakilusia Danija.
Šiame divizione taip pat rungtyniauja Čekija ir Kroatija. Penktadienį Kroatijos komanda 36:26 nugalėjo Daniją.
RegbisLietuvos vyrų regbio rinktinė

