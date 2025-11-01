Pasaulio irklenčių čempionate nuo aukso V. Korobovą skyrė vos 0,07 sek.

Vyrų sprinto rungtyje pasaulio vicečempionu tapo Vadimas Korobovas. Lietuvis sprinto distanciją įveikė per 23,99 sek.
V. Korobovas vos 0,07 sek. pralaimėjo pasaulio čempionu tapusiam ispanui Sergio Cantoraliui. Bronzą laimėjo Bulgarijai atstovaujantis praėjusių metų pasaulio čempionas Andrijus Kraitoras (24,45 sek.).
„Esu be galo laimingas. Po finalo dar kokį pusvalandį net negalėjau patikėti ką pasiekiau. Pasaulio čempionato lygis labai pakilo, nes čia varžosi daug labai stiprių varžovų iš viso pasaulio. Labai džiaugiuosi, kad pavyko aplenkti tokius garsius irkluotojus“, – sakė V. Korobovas.
Lietuviui už nugaros likęs A. Kraitoras yra vienas tituluočiausių kanojų irkluotojų pasaulyje. Ukrainoje gimęs, bet Azerbaidžanui, Rusijai, o dabar Bulgarijai atstovaujantis A. Kraitoras yra daugkartinis pasaulio ir Europos čempionatų nugalėtojas bei prizininkas.
Kanojų irklavimas yra pagrindinė ir V. Korobovo sporto šaka. Olimpinėje dviviečių kanojų 500 m distancijoje V. Korobovas kartu su Henriku Žustautu šiais metais pateko į pasaulio ir Europos čempionatų finalus. Pasaulio čempionate lietuvių dvivietė iškovojo šeštą vietą, Europos čempionate finišavo penkta.
„Sezono metu irklentėms neskiriu labai daug dėmesio, nes pagrindinis dėmesys yra kanojai. Darbas irkluojant kanoją yra ir gera bazė irklenčių varžyboms. Kai po sezono jau stoju ant irklentės, bazė jau kaip ir būna padaryta. Belieka tik pakoreguoti technikos niuansus, nes yra skirtumų. Specialiai irklenčių pasaulio čempionatui ruošiausi šiek tiek daugiau negu mėnesį“, – teigė pasaulio vicečempionas.
Tikimasi, kad sparčiai visame pasaulyje populiarėjančios irklenčių varžybos bus įtrauktos į olimpinių žaidynių programą. Jau šeštą kartą surengtas pasaulio irklenčių čempionatas šiais metais pritraukė beveik 500 irklentininkų iš daugiau nei 40-ies valstybių.
„Pasaulio irklenčių čempionato dalyvių skaičius jau pralenkė baidarių ir kanojų irklavimo čempionatą. Baidarių ir kanojų irklavimas yra labiau specifinė sporto šaka, o atsistoti ant turistinės irklentės gali bet kas. Todėl daug žmonių pamėgsta irklenčių sportą ir vis auga profesionaliau sportuojančių skaičius“, – sakė V. Korobovas.
Dar vieną pasaulio irklenčių čempionato medalį Lietuvai laimėjo Tomas Varnas, startavęs „Masters“ virš 50 metų grupėje. Sprinto rungtyje T. Varnas iškovojo bronzą. Lietuvis į priekį praleido tik Kanados ir Vokietijos atstovus.