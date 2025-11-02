Lrytas Premium prenumerata tik
Fantastika: A. Reed ir S. Ambrulevičius Kanadoje pasidabino sidabru

2025 m. lapkričio 2 d. 22:24
Lrytas.lt
Sekmadienį Kanadoje nusileido dailiojo čiuožimo „Didžiojo prizo“ turnyro uždanga, kuriame ryškiausiomis spalvomis suspindo Lietuvai atstovavę Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius.
Šeštadienį puikiai ritminio šokio programoje pasirodę lietuviai sėkmingą pasirodymą pratęsė ir sekmadienį, kai po laisvosios programos pasirodymo garantavo sau antrąją poziciją bendroje įskaitoje.
Būtent tokią pat vietą pora užėmė ir po šeštadienio šokio. Toks rezultatas leido A.Reed ir S.Ambrulevičiui pirmą kartą karjeroje pasidabinti tokio turnyro sidabro medaliais.
Už laisvosios programos šokį, kurį pora atliko sekmadienį, jie gavo 120,03 balo. Iš viso per abi dienas Lietuvos šokėjai surinko 200,92 balo.
Turnyro nugalėtojais tapo kanadiečiai Piper Gilles ir Paulas Poirier.
Primename, kad po mažiau nei už 100 dienų A.Reed ir S.Ambrulevičius gins Lietuvos garbę 2026-ųjų Milano žiemos olimpinėse žaidynėse.
Allison ReedSaulius Ambrulevičiusdailusis čiuožimas

