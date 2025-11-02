Konferencija
Šokėjai Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė – pasaulio čempionato finale

2025 m. lapkričio 2 d. 10:25
Šeštadienį Sibiu mieste, Rumunijoje, vyko WDSF suaugusiųjų standartinių šokių pasaulio čempionatas, subūręs 71 stipriausią porą iš viso pasaulio. Lietuvai šiose varžybose atstovavo net keturios poros, dvi iš jų deleguotos kaip Lietuvos čempionato prizininkės, o kitos kaip aukštas vietas WDSF „Rising Stars“ reitinge užimančios poros.
Puikų rezultatą pasiekė Simas Seikauskas ir Liucija Norušaitė (Panevėžio „Rumba“ ir Kauno „Sūkurys“), jie pirmą kartą savo karjeroje pateko į pasaulio čempionato finalą ir užėmė šeštąją vietą. Tai išskirtinis rezultatas, rodantis Lietuvos šokėjų meistriškumą ir stabilius žingsnius pasaulinio elito link.
Į pusfinalį pateko Marius Ilčiukas ir Domilė Šemeškevičiūtė (Kauno „Kaspinas“ ir Kauno „Editos Daniūtės šokių studija“), kurie užėmė aštuntąją vietą. Pijus Palskys ir Anna Berzina (Kauno „Sūkurys“) varžėsi ketvirtfinalyje, kuriame užėmė 23-ąją vietą, o Edvardas Mašaro ir Anastasija Pavšukova (Vilniaus „DaVi“) liko vos per žingsnį nuo jo, iki patekimo pritrūko vos dviejų pliusų, užimdami 25-ąją vietą.
Pasaulio čempionais tapo Cojoc Rares ir Matei Andreea iš Rumunijos. Sidabro medaliai atiteko Dariusz Mycka ir Madarai Freiberga iš Lenkijos, o bronzos medalius pelnė Dmitri Kolobov ir Signe Busk iš Danijos. Ketvirtoji vieta atiteko Georgy Kalashnikov ir Dariai Grigore iš Rumunijos, o penktoji – Andrea Roccatti ir Juliai Mozdyniewicz iš Italijos.
Čempionato dalyvius vertino tarptautinė teisėjų komisija, sudaryta iš Austrijos, Belgijos, Portugalijos, Rumunijos, Lietuvos, Norvegijos, Nyderlandų, Italijos, Prancūzijos, Lenkijos ir Kinijos atstovų.
standartiniai šokiaipasaulio čempionatas

