D. Dirkstys apsiskelbė tapęs pasaulio čempionu: laimėtas turnyras kelia daug klausimų

24-ąjį gimtadienį už poros dienų švęsiantis lietuvis savo „Instagram“ paskyroje teigia laimėjęs „XFC“ (Extremer Fighter Champion) pasaulio čempiono pagal „K1“ taisykles titulą ir visas tris kovas laimėjęs nokautais.
Visgi kovų prestižas kelia antakį. Kaip galima matyti kovotojo įkeltuose vaizdo įrašuose, dvikovos vyko paprastoje bokso salėje, o tuo pačiu metu boksavosi ir dar keletas sportininkų.
D. Dirksčio kovas Romoje (Italija) stebėjo vos kelios dešimtys žiūrovų.
Turnyro oficialiame „Instagram“ puslapyje, turinčiame vos apie 3 tūkstančius sekėjų, dėl dalyvavimo jame skatinama susisiekti per viešai nurodytą „Whatsapp“ numerį.
Lietuvio nugalėti varžovai, kaip galima spręsti iš įkeltų video įrašų, yra tolokai nuo D. Dirksčio lygio.
Kaip rodo vieša informacija, šis „XFC“ turnyras savo vardą yra pasiskolinęs iš kito „K1“ taisyklių čempionato tuo pačiu vardu, kurį organizuoja britai.
Tuo tarpu Romoje lapkričio pabaigoje vyks kitas, žymiai didesnis kikbokso renginys – „K1 World MAX“ organizuojamas turas, kuriame numatytos ir trys kovos dėl ISKA kategorijos čempiono titulų. Dvikovos vyks „PalaPellicone“ sporto komplekse.