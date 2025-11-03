Žinios, kurios šviečia.
Galimybę pažaisti „Australian Open“ kvalifikacijoje E. Butvilui atverti galėtų galingas pasirodymas Helsinkyje

2025 m. lapkričio 3 d. 16:32
Lrytas.lt
Pirmadienį Suomijos sostinėje Helsinkyje (Suomija) baigėsi ATP „Challenger“ serijos „HPP Open“ teniso turnyro kvalifikacija, kurią sėkmingai įveikė lietuvis Edas Butvilas. Lemiamame – antrame – rate 21-erių E.Butvilas (ATP-267) per 1 val. 53 min. 7:6 (7:3), 3:6, 6:0 susitvarkė su vokiečiu Henriu Squire‘u (ATP-257) ir grumsis pagrindinėse varžybose.
Lietuvis už šį laimėjimą pelnė 5 ATP reitingo taškus ir 1890 eurų premiją.
Jo varžovas pagrindiniame etape paaiškės ištraukus burtus. E. Butvilui reikia susirinkti mažiausiai 50 reitingo taškų, kad būtų pakviestas į kitąmet startuosiančių Didžiojo kirčio „Australian Open“ varžybų kvalifikaciją.
Jei Suomijoje lietuvis sublizgės, pateks į finalą, tuomet reikiamus taškus surinks.
Lietuvos tenisininkas iš Klaipėdos atrankos starte 6:2, 3:6, 6:3 palaužė ATP reitingo neturintį Otso Martikaineną iš Suomijos.
E.Butvilas Suomijos sostinėje lankosi antrą kartą – lygiai prieš metus pirmajame pagrindinio turnyro etape jis 4:6, 1:6 nusileido Augustui Holmgrenui (ATP-167) iš Danijos.
ATP „Challenger“ serijos teniso turnyro Helsinkyje prizų fondą sudaro 181 250 tūkst. eurų.
