Galimybę pažaisti „Australian Open“ kvalifikacijoje E. Butvilui atverti galėtų galingas pasirodymas Helsinkyje

Lietuvis už šį laimėjimą pelnė 5 ATP reitingo taškus ir 1890 eurų premiją.
Jo varžovas pagrindiniame etape paaiškės ištraukus burtus. E. Butvilui reikia susirinkti mažiausiai 50 reitingo taškų, kad būtų pakviestas į kitąmet startuosiančių Didžiojo kirčio „Australian Open“ varžybų kvalifikaciją.
Jei Suomijoje lietuvis sublizgės, pateks į finalą, tuomet reikiamus taškus surinks.
Lietuvos tenisininkas iš Klaipėdos atrankos starte 6:2, 3:6, 6:3 palaužė ATP reitingo neturintį Otso Martikaineną iš Suomijos.
E.Butvilas Suomijos sostinėje lankosi antrą kartą – lygiai prieš metus pirmajame pagrindinio turnyro etape jis 4:6, 1:6 nusileido Augustui Holmgrenui (ATP-167) iš Danijos.
ATP „Challenger“ serijos teniso turnyro Helsinkyje prizų fondą sudaro 181 250 tūkst. eurų.