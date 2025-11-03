Karjerą baigianti bėgimo legenda paskelbė apie ambicingą planą: bėgs ir dykumoje, ir Antarktidoje

41-erių E. Kipchoge šį sekmadienį bėgo prestižiškiausiu laikomame Niujorko maratone, kuriame finišavo 17-as. Tai buvo paskutinis kartas, kai jis bėga tokios svarbos varžybose, atskleidė jis „Olympics“ puslapiui.
„Daug visko laukia po Niujorko. Bus įdomi kelionė daryti kitokius dalykus“, – teigė jis.
Pirmadienį dukart olimpinis ir dukart pasaulio rekordininkas E. Kipchoge paskelbė, kad pradės pasaulinį septynių žemynų maratonų turą, kurio metu bėgs tiek dykumoje, tiek ir Antarktidoje.
„Su šiuo projektu noriu varžytis ne dėl rekordų, o dėl žmonių. Noriu spausti save bėgti kuo geriau, bet tuo pačiu noriu ir įkvėpti žmones ir jiems priminti, kad žmonių nevaržo limitai. Tikiu, kad galime susivienyti ir pasaulį padaryti geresnį“, – teigė jis.
Tam tikslui buvo sukurtas net atskiras puslapis, dokumentuosiantis bėgiko keliones. Rašoma, kad tikslą įgyvendinti atletas planuoja per artimiausius dvejus metus.
E. Kipchoge per savo ilgą karjerą laimėjo du aukso medalius olimpinėse žaidynėse (2016 Rio de Žaneiro ir 2021 Tokijo olimpiadose) ir net vienuolikoje didžiųjų maratonų (5 kartus Berlyno, 4 kartus Londono, po kartą Čikagos ir Tokijo) atbėgo pirmas.
2019-aisiais E. Kipchoge tapo pirmuoju žmogumi, maratoną nubėgusiu greičiau nei per 2 valandas. Kenijos bėgikas tai atliko padedamas tam skirtų bėgikų-kolegų, vadinamųjų peiserių, padedančių palaikyti tempą, todėl šis rezultatas nėra laikomas oficialiu pasaulio rekordu.
Oficialius pasaulio rekordus E. Kipchoge gerino dukart – 2018-aisiais ir 2022-aisiais, kai jam jau buvo 40 metų..