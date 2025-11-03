Su dviračiu rankose: paaiškėjo unikalios rungties Lietuvos čempionai

Dviračių kroso lenktynės pasižymi tuo, kad jose sportininkai varžosi trasomis per pievą, smėlį, asfaltą su dirbtinėmis kliūtimis, kurias tenka įveikti bėgant ir nešant dviračius. Varžybos Vilniuje vykdytos 3 km trasoje važiuojant ratais, grupinių lenktynių principu.
Vyrų elito grupėje čempionu tapo „Energus“ dviračių komandos atstovas Rokas Kmieliauskas, 8 trasos ratus numynęs per 1 val. 4 min. 9 sek. Antrą vietą iškovojo nugalėtojo komandos draugas Olegas Ivanovas, trečiąją – Lukas Talačka („Top Cycling Team“).
„Savijauta džiugina, buvo smagu važiuoti visų varžybų metu. Man pačiam ši dviračių kroso disciplina yra naujovė, netrūksta iššūkių, bet bandome, važiuojame, ir esu patenkintas rezultatu, – komentavo R. Kmieliauskas. – Dabar metas pailsėti: sezonas buvo gana neblogas, tikrai daug varžybų, daug tarptautinių varžybų. Galima sakyti, kad važiavome po visą Europą.“
Moterų elito varžybose triumfavo DSK „Fortūna“ lenktynininkė Gabija Jonaitytė, 5 ratus numynusi per 53 min. 4 sek. Sidabrą iškovojo Mantė Bidvaitė (Kauno SM „Gaja“), bronzą – Aistė Aukštuolytė (PSC „Greitis“).
Vaikinų iki 23 metų grupėje greičiausias buvo Aironas Gerdauskas („Energus“ dviračių komanda), o tarp 19-mečių laimėjo Bernatonio dviračių akademijos auklėtinis Jokūbas Dabušinskas.
„Labai geras jausmas už nugaros palikti vyresnius varžovus. Martynas Medelinskas varžybas pavertė sunkiomis, bet po to, padaręs tarpą, galėjau važiuoti savo tempu. Noras varžytis didėja su kiekviena pergale“, – čempiono titulu džiaugėsi J. Dabušinskas.
Tarp 19-mečių merginų greičiausia buvo tituluota Bernatonio dviračių akademijos atstovė Irmantė Aleliūnaitė, šiemet sėkmingai atstovavusi Lietuvai Europos 17-mečių MTB XCO čempionate ir iškovojusi 15 vietą. Pavasarį sportininkė tapo Europos jaunių orientavimosi sporto čempione, o rugpjūtį triumfavo ir pasaulio orientavimosi sporto čempionate.
„Labai džiaugiuosi – pirmą kartą apsivilkau Lietuvos čempionės marškinėlius ir pirmą kartą iškovojau auksą Lietuvos dviračių kroso čempionate. Buvo sunku, bet džiaugiuosi, kad gerai jaučiausi. O dabar laukia svarbiausias startas – Europos dviračių kroso čempionatas“, – pergale Vilniuje džiaugėsi I. Aleliūnaitė.
Lietuvos čempionų titulus 17-mečių grupėje iškovojo Rapolas Urbonas (Utenos DSC) ir Elžbieta Seliavaitė (DSC „Fortūna“), 35–39 metų veteranų grupėje stipriausi buvo Domas Manikas („RealBean.eu“) bei Tatjana Petrauskienė („Energus“ dviračių komanda), 40–44 metų grupėje – Martynas Utkinas („PadangosM.lt“), 45–49 metų grupėje – Elijus Čivilis („Top Team Cycling“), 50–54 metų grupėje – Pranas Knieža („Velo Ghost Veloma“), 55–59 metų grupėje – Darius Tamošiūnas, 60–64 metų grupėje – Arūnas Lipnevičius („Velo Ratai“), o vyresnių nei 65 metų grupėje triumfavo Vytautas Ruškys.
Tai – jau 12-asis Lietuvos dviračių sporto federacijos su skirtingais partneriais organizuotas Lietuvos čempionatas 2025-aisiais. Lapkričio 8–9 dienomis Belgijoje vyksiančiame Europos dviračių kroso čempionate Lietuvai atstovaus I. Aleliūnaitė, M. Medelinskas, Lukas Skikas bei Dovynas Lukšas. Savaite vėliau vyksiančiame Senojo žemyno jaunimo čempionate varžysis J. Dabušinskas bei E. Seliavaitė.