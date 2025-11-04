Dešimtmečius nematyta kova: teniso korte vyras žais prieš moterį

Oficialiai paskelbta, kad tarpusavyje kausis vyras ir moteris: pirmoji pasaulio raketė baltarusė Aryna Sabalenka ir 13-as pasauliniame reitinge buvęs 30-metis australas Nickas Kyrgiosas, dabar ATP sąraše užimantis 652-ąją vietą ir aktyviai turnyruose nebedalyvaujantis.
Susitikimą organizuos abu žaidėjus atstovaujanti agentūra. Šių metų gruodžio 28-ąją numatyta dvikova vyks Dubajaus „Coca-Cola“ arenoje, kur rungtyniauja ir „Dubai Basketball“ krepšinio klubas.
Tai bus ketvirtasis toks kartas, kai teniso korte vyras kovoja su moterimi. Pirmąkart tai įvyko dar 1973-iaisiais, kai moterims profesionalėms iššūkį metė karjerą baigęs tenisininkas Bobby Riggsas, kuriam tuomet buvo jau 55-eri. Pirmąjį susitikimą su Margaret Court jis lengvai laimėjo 6-2, 6-1.
Kiek vėliau tais pačiais metais sekė rimtesnis iššūkis, kai B. Riggsas žaidė mačą su legendine Bille Jean King, kurios vardu dabar pavadinta moterų komandinė šalių teniso taurė. Tąkart vyras jau pralaimėjo trijų setų kovoje – 4-6, 3-6, 3-6.
B. King ir B. Riggso susitikimą, kaip teigiama, pasauliniu mastu stebėjo virš 90 milijonų žiūrovų. Apie šį mačą 2017-aisiais buvo išleistas ir dokumentinis filmas.
„Labai gerbiu Nicką ir jo talentą, tačiau esu pasiruošusi parodyti geriausią savo žaidimą. Didžiuojuosi galėdama reprezentuoti moterų tenisą ir būti modernios ikoninio „Lyčių kova“ mačo versijos dalimi“, – apie būsimąjį mačą teigė A. Sabalenka.
„Kai geriausia pasaulio tenisininkė meta tau iššūkį, turi atsakyti, – sakė N. Kyrgiosas. – Labai gerbiu Aryną. Ji – galinga ir tikra čempionė.“
Visgi anksčiau ekstravagantiškasis N. Kyrgiosas buvo žymiai drąsesnis.
„Ji manęs nenugalės. Jūs rimtai galvojat, kad atiduosiu savo 100 procentų? Pabandysiu, nes atstovauju vyrų pusei. Sakyčiau, rezultatas bus 6-2, – sakė jis. – Neisiu ir nesakysiu, kad „o, kokia ji gera, negaliu prieš ją žaisti“. Tada atrodyčiau blogai, internetas tiesiog pašėltų.“