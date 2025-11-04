Paskelbtas D. Dirksčio varžovas kitame UTMA renginyje: iškart kilo kritikos banga

13-ajame renginyje Naglį Kanišauską įspūdingai nukautavęs D. Dirkstys dėl UTMA čempiono titulo lapkričio 28 dieną „Žalgirio“ arenoje kovos su latviu Ričardu Ozolu.
Po UTMA įrašu iškart pasipylė komentarai, kritikuojanttys tokį organizacijos sprendimą.
Buvo pabrėžiama R. Ozolo mišrių kovos menų patirtis, kuri kikbokso, kuriame specializuojasi D. Dirkstys, kovoje nebus laikoma pranašumu. Daug palaikančių reakcijų sulaukė komentarai, kad pasirinktas varžovas yra per silpnas.
Tuo tarpu pats D. Dirkstys komentaruose reiškėsi sau būdingu pasitikinčiu tonu.
„Kai užsidėsiu tą diržą… sėkmės bandant jį iš manęs atimti. Iki 2030 bent jau planuoju pasilikti“, – teigė jis.
Prieš porą dienų D. Dirkstys pasiskelbė tapęs pasaulio čempionu, tačiau jo laimėtas turnyras kėlė daugiau klausimų nei atsakymų. Kaunamasi buvo mažoje salėje, turnyras savo pavadinimą nukopijavo nuo kito, o dalyviai buvo kviečiami kautis viešai skelbiamu „Whatsapp“ numeriu.