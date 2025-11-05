Po bandymo atsikratyti dopingo dėmės – netikėtas S. Maslobojevo prašymas

„Glory“ titulą S. Maslobojevas iškovojo birželio 14-ąją – tuomet jis tris kartus siuntė į nokdauną marokietį Tariką Khbabezą ir trečiajame raunde užbaigė kovą nokautu.
Nors sportininkas pripažino testo rezultatus, jis siekė išsiaiškinti, iš kur galėjo patekti uždrausta medžiaga. Kaip pabrėžė „Glory“ sportininkų saugos ir reguliavimo reikalų vyresnioji viceprezidentė Nadia Silk, S. Maslobojevui buvo užtikrinama teisė į sąžiningą nagrinėjimą pagal antidopingo taisykles, o jo bylą peržiūrės nepriklausomas Antidopingo komitetas.
„Noriu visiškai aiškiai pasakyti, kad niekada sąmoningai nevartojau jokių uždraustų medžiagų. Visus vartotus papildus išsiunčiau analizei, kad būtų nustatytas galimas užterštumo šaltinis. Esu įsipareigojęs švariam sportui ir sąžiningam žaidimui“, – prieš du mėnesius pareiškė S. Maslobojevas.
Kol vis dar vyksta tyrimas, organizacija „Glory“ laikinai suspendavo Lietuvos kovotoją.
Dabar S.Maslobojevas tikina, kad daugeliui tyrimų išleido visus pinigus ir prašo visų prisidėti prie jo nekaltumo įrodymo.
„Tai antras sunkiausias tekstas mano gyvenime. Visada buvau tas, kuris duoda: rinkau lėšas sergantiems vaikams, Ukrainos kariams, bendruomenėms. Niekada neprašiau sau. Bet šiandien esu priverstas prašyti.
Ne dėl savęs, o dėl tiesos, – parašė feisbuke S.Maslobojevas. – Sakiau ir sakysiu: niekada sąmoningai nevartojau draudžiamų medžiagų. Tai patvirtina beveik 15 metų nuolatinių patikrų istorija. Todėl padarysiu viską, kad tai įrodyčiau!
Per šiuos mėnesius su komanda atlikome milžinišką darbą, kad išsiaiškintume, kaip draudžiama medžiaga galėjo patekti į mano kūną.
Per šį kelią atsirado daug „įdomių“ dalykų ir apie viską būtinai papasakosiu, kai visa medžiaga bus perduota „Glory“ ir prasidės mano bylos nagrinėjimas. Viską atskleisiu viešai.
Ši kova man jau kainavo labai daug: išnaudojau visas santaupas – tai buvo pinigai, skirti naujiems šeimos namams ir ateičiai; šimtai valandų dokumentų ruošimo, tyrimai, teisininkai, mėnesiai įtampos, spaudimo ir neapibrėžtumo.
Dabar, mūsų komandos vertinimu, esame nuėję apie du trečdalius kelio. Liko paskutinė atkarpa, bet ji gali būti ypač brangi: tarptautinės laboratorijos, nepriklausomi ekspertai, mokslininkai, teisinė gynyba, galutinė dokumentacija ir vertimai.
Ir čia prašau jūsų: jei džiūgavote, kai po mano pergalių kilo Lietuvos vėliava, jei tikite manimi ir tikite mano nekaltumu, nelikite nuošalyje, o prisijunkite prie mano „KuvaldaTeam“, prisidėkite finansiškai ir užbaikime šį sunkų kelią kartu. Tai istorija ne tik apie mane ir mano vardą – tai istorija apie Lietuvos sporto garbę.
Aš nesu žmogus, kuris maldauja. Aš esu karys, kuris kovoja, ir šiandien kviečiu kovoti kartu.
Prisidėti galite: Gavėjas: VšĮ Kovos menų fondas Sąskaita: LT957300010175977104
Mes stovėsime. Mes neatsitrauksime. Ir mes laimėsime ir grįšime į ringą.“