Karas – nė motais: skelbiama, į kokią sporto šaką vėl sugrįš Rusijos sportininkai

Bene geriausiu to įrodymu tapo Tarptautinės plaukimo federacijos („World Aquatics“) sprendimas – skelbiama, kad organizacija žada uždegti šviesą rusų ir baltarusių vandensvydžio atstovams dalyvauti varžybose.
Tai būtų pirmas kartas nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios, kai rusų ir baltarusių sportininkai galėtų varžytis komandinėje rungtyje.
Patys rusai trimituoja, kad į tarptautinę areną jų vandensvydžio atstovai sugrįš kitais metais. Jie turės tai daryti atstovaudami „neutraliai vėliavai“.
Tai reiškia, kad rusų vandensvydžio sportininkus jau turėtų būti galima išvysti sausį vyksiančiame Serbijoje Europos čempionate.