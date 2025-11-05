Konferencija
Mirė veteranų pasaulio čempionas V. Kasparaitis, kuriam dar gyvam buvo pastatytas paminklas

2025 m. lapkričio 5 d. 15:47
Lrytas.lt
Šalies sporto visuomenę pasiekė liūdna žinia – mirė buvęs Klaipėdos valstybinės kolegijos kūno kultūros dėstytojas, lengvosios atletikos teisėjas, pasaulio veteranų lengvosios atletikos 800 m bėgimo rungties čempionas 84-erių Vytautas Kasparaitis.
Jis buvo ilgametis Klaipėdos „Ąžuolo“ sporto klubo narys, teisėjavo įvairiose lengvosios atletikos varžybose bei pats dalyvavo įvairiose veteranų varžybose.
Skambiausią savo pergalę lengvosios atletikos varžybose V.Kasparaitis iškovojo 2005 metais, kai Kanadoje vykusiame pasaulio veteranų lengvosios atletikos čempionate tapo nugalėtoju – greičiausiai įveikė 800 metrų distanciją.
Jis 2003 metais Puerto Rike jis iškovojo du pasaulio čempionato sidabro medalius (400 ir 800 m bėgimo rungtyse), 2004 m. Vokietijoje pelnė planetos pirmenybių bronzinį apdovanojimą (800 m bėgimas).
Vytautas buvo apdovanotas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės padėkos medaliu.
Vėliau jis dar ne kartą iškovojo prizines vietas Europos ir pasaulio veteranų čempionatuose, bėgdamas 400 m ir 800 m distancijas.
Už savo pasiekimą 2005-siais Kanadoje, jį nestandartiškai pagerbė Kudirkos Naumiesčio seniūnija.
Iš šio miestelio kilusiam V. Kasparaičiui prie jo buvusio namo seniūnija 2006-siais pastatė akmeninį paminklą.
Prie didelio akmens pritvirtintoje marmurinėje plokštėje buvo išgraviruoti žodžiai: „Čia gimė ir augo 2005 metų pasaulio veteranų čempionas Vytautas Kasparaitis.“
