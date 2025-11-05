Žinios, kurios šviečia.
Rekordinėse aukštumose reitinge esantis V. Gaubas iškrito pirmajame „Challenger“ turnyro rate

2025 m. lapkričio 5 d. 07:49
Lrytas.lt
Savaitės pradžioje paskelbtame ATP reitinge rekordines aukštumas pasiekusiam Viliui Gaubui turnyras Limoje (Peru) tiek sėkmės neatnešė.
Septintą reitingą turnyre turėjęs 20-metis lietuvis (ATP-128) dviejuose setuose 4-6, 3-6 pralaimėjo perujiečiui Gonzalo Bueno (ATP-218) ir turėjo pasitraukti iš kovos dėl „ATP Challenger“ turnyro titulo.
V. Gaubui itin nesisekė antrieji padavimai, kurių jis laimėjo vos 21 procentą (4/19). Lietuvis varžovui suteikė net 13 progų laimėti savo padavimus, iš kurių 21-erių varžovas pasinaudojo šešiomis.
V. Gaubui už patekimą į turnyrą atiteko 1045 eurų čekis, tačiau ATP reitingo taškų lietuvis neiškovojo.
V. Gaubas su porininku iš Libano Hady Habibu tame pačiame turnyre turėjo dalyvauti ir dvejetų varžybose, tačiau iš jų pasitraukė be kovos. Vietoje lietuvio dueto Limoje trečiadienį kausis kita tenisininkų pora, kuri kol kas dar nėra paskelbta.
Tai jau antrasis iš eilės lietuvio turnyras, kuriame jis kovą dėl titulo baigia pirmajame rate. Prieš mėnesį V. Gaubo tas pats likimas laukė ir Valensijoje vykusiame „ATP Challenger“ turnyre.
