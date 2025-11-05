Svajonė tapo realybe: vienas žymiausių JAV sportininkų klonavo savo šunį

Kaip praneša žurnalas „People“, 2023-iųjų rugsėjį mirusios kalytės Lunos atminimas vis dar gyvas, mat dabar karjerą prieš porą metų baigusio sportininko šeimoje – jos tiesioginis klonas.
Kompanija „Colossal Biosciences“, į kurią T. Brady yra pats investavęs, prieš mirštant Lunai paėmė iš jos kraujo mėginį, kuris vėliau buvo naudojamas sukuriant jos kloną. Tokia procedūra, teigiama, kainuoja apie 50 tūkstančių JAV dolerių, tačiau jos kaina gali svyruoti priklausomai nuo kiekvieno individualaus atvejo.
„Myliu savo gyvūnus, jie man ir mano šeimai reiškia viską. Prieš keletą metų kartu su „Colossal“ pasinaudojome neinvazine klonavimo technologija paimdami kraują iš mūsų šeimos seno šuns prieš jai mirštant“, – skelbė atletas.
Naujosios T. Brady augintinės vardas – Lucie.
„Colossal“ prieš tai jau yra klonavusi kitų dviejų įžymybių – Barbros Streisand ir Paris Hilton – šunis. Pagrindinis kompanijos tikslas – atkurti jau išnykusius gyvūnus. Jų puslapyje pagrindinis dėmesys skiriamas mamutams, tačiau kompanija yra paskelbusi ir apie rimtus ketinimus atgaivinti vilkų rūšis bei jau išnykusį dodo paukštį.
