„Kauno-VDU“ tinklininkėms nepavyko įveikti pirmojo CEV Iššūkio taurės etapo

Tolimojoje Norvegijos šiaurėje vykusiose atsakomosiose rungtynėse trečiadienį Kauno ekipa nusileido varžovėms 1:3 (19:25, 24:26, 25:12, 24:26).
Šeimininkės laimėjo pirmąjį setą, tačiau vėliau aikštėje virė atkakli kova. Dramatiškame antrajame sete sėkmė lydėjo „Oksyl“ ekipą, tačiau jau trečiajame sete įsižaidusios kaunietės varžovėms vilčių nepaliko. Ketvirtasis setas vėl vyko atkakliai ir viskas sprendėsi pačioje pabaigoje. Visgi ir šiame dramatiškame sete sėkmingiau finišavo norvegės, kurios ir iškovojo kelialapį į antrąjį etapą.
Norvegijos komandoje, kaip ir pirmajame mače, sunkiai sulaikoma buvo šalies rinktinės narė Ragni Knudsen su 30 taškų. 15 taškų – Majos Sande sąskaitoje.
Viltės Bogdanovič treniruojamai „Kauno-VDU“ ekipai 20 taškų pelnė Martyna Paukštytė, 12 – Miglė Šidlauskaitė, 11 – Vilūnė Rauluševičiūtė, 10 – Roberta Gabulaitė.
Pirmąsias rungtynes kaunietės namuose pralaimėjo 2:3 (25:21, 17:25, 21:25, 25:22, 9:15).