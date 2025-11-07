Prasminga prenumerata
Tragedija JAV populiariausiame sporte – dar prieš keletą dienų puikiai žaidęs 24-erių atletas mirė

2025 m. lapkričio 7 d. 08:54
Lrytas.lt
JAV sporto pasaulis gedi – naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį netikėtai mirė vos 24-erių amerikietiško futbolo žaidėjas Marshawnas Kneelandas.
Kaip skelbia vietos teisėsauga, įtariama, kad tai buvo savižudybė.
„Dallas Cowboys“ atstovavęs gynybos linijos žaidėjas pažeidęs kelių eismo taisykles policijos pareigūnų stabdomas nesustojo. Pareigūnai vijosi automobilį, tačiau galiausiai prarado jį iš savo akiračio. Vyro beieškant buvo gautas pranešimas, kad jis turi suicidinių minčių.
Pranešama, kad likus keletai valandų iki mirties B. Kneelandas savo draugams išsiuntė vieno žodžio žinutę: „Viso.“ Atleto kūnas namuose buvo rastas 01:31 val. vietos laiku su šautine žaizda galvoje.
Dar praėjusį sekmadienį B. Kneelandas buvo amerikietiško futbolo aukštumose, kai pelnė touchdowną, kas jo pozicijos žaidėjui, iš esmės daugiausia siekiančiam pargriauti oponentus, yra itin retas reiškinys.
JAV sporto fanus žinia sukrėtė. B. Kneelandui buvo skirta tylos minutė ketvirtadienį vykusiose sporto dvikovose tiek NFL, tiek NHL lygose.
Prieš metus B. Kneelandas neteko savo mamos. Teigiama, kad tai stipriai paveikė jauną vyrą.
