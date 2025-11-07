Vos sugrąžinti į komandinį sportą rusai jau nori rengti ir pasaulio čempionatą

Rusijos naujienų agentūra TASS skelbia, kad rusai varžysis 2026-ųjų vandensvydžio pasaulio čempionato antrajame divizione, kurio kovos vyks balandžio mėnesį. Sausį Belgrade vyksiančiame Europe vandensvydžio čempionate rusų dar greičiausiai neišvysime.
Praėjus porai dienų po pirminio „World Aquatics“ pranešimo Europos plaukimo federacija „European Aquatics“, pasirodo, leis ir dar vieno sporto Rusijos atletams grįžti į tarptautinę areną – sinchroninio plaukimo.
Po tokių naujienų rusai užsimanė visą plaukimo pasaulį pasikviesti pas save.
Po susitikimo su prezidento Vladimiro Putino atstovais Rusijos plaukimo federacijos vadovas Dimitrijus Mazepinas pasakė, kad Rusija oficialiai išsiuntė ketinimą rengti 2031-ųjų pasaulio plaukimo čempionatą.
2027-aisiais šios kas dvejus metus vykstančios pirmenybės bus surengtos Vengrijos sostinėje, Budapešte, o dar po poros metų geriausių pasaulio plaukikų lauks Kinijos sostinė Pekinas.
Vienintelis Maskvos konkurentas 2031-ųjų čempionatui rengti dabartiniu momentu yra Madridas.