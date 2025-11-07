SportasKitos naujienos

Vos sugrąžinti į komandinį sportą rusai jau nori rengti ir pasaulio čempionatą

2025 m. lapkričio 7 d. 14:09
Lrytas.lt
Lapkričio 4-ąją buvo pasaulinė vandens sporto federacija „World Aquatics“ paskelbė, kad Rusijos ir Baltarusijos vandensvydžio komandoms nuo kitų metų bus leidžiama varžytis tarptautiniuose turnyruose. Vos išgirdus tokią žinią Rusijai apetitas sukilo bevalgant.
Daugiau nuotraukų (1)
Rusijos naujienų agentūra TASS skelbia, kad rusai varžysis 2026-ųjų vandensvydžio pasaulio čempionato antrajame divizione, kurio kovos vyks balandžio mėnesį. Sausį Belgrade vyksiančiame Europe vandensvydžio čempionate rusų dar greičiausiai neišvysime.
Praėjus porai dienų po pirminio „World Aquatics“ pranešimo Europos plaukimo federacija „European Aquatics“, pasirodo, leis ir dar vieno sporto Rusijos atletams grįžti į tarptautinę areną – sinchroninio plaukimo.
Po tokių naujienų rusai užsimanė visą plaukimo pasaulį pasikviesti pas save.
Po susitikimo su prezidento Vladimiro Putino atstovais Rusijos plaukimo federacijos vadovas Dimitrijus Mazepinas pasakė, kad Rusija oficialiai išsiuntė ketinimą rengti 2031-ųjų pasaulio plaukimo čempionatą.
2027-aisiais šios kas dvejus metus vykstančios pirmenybės bus surengtos Vengrijos sostinėje, Budapešte, o dar po poros metų geriausių pasaulio plaukikų lauks Kinijos sostinė Pekinas.
Vienintelis Maskvos konkurentas 2031-ųjų čempionatui rengti dabartiniu momentu yra Madridas.
vandensvydisRusija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.