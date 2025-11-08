Lietuvos ledo ritulio rinktinė – Europos Tautų taurės grupės nugalėtoja

Nacionalinė rinktinė antroje dvikovoje Elektrėnuose 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) įveikė Rumuniją ir laimėjo „D“ grupės pirmąjį etapą. Antrasis „D“ pogrupio etapas įvyks vasario mėnesį Rumunijoje. Pirmosiose rungtynėse lietuvaičiai identišku rezultatu, 2:1 įveikė Ukrainą.
Dvikovoje su rumunais įvarčius pelnė Ilja Četvertakas (04:26, Martynas Grinius, Emilijus Krakauskas) ir Ugnius Čižas (20:36, I.Četvertakas). Varžovų ekipoje pasižymėjo Csanadas Fodoras (48:44).
Lietuviai patvirtino daugumos „specialistų“ vardą ir visus turnyro įvarčius pelnė kai ant ledo būdavo vienu žaidėju mažiau. Rungtynėse su Rumunija pirmas pasižymėjo daugumą išnaudojęs I.Četvertakas, o antrajame kėlinyje šis žaidėjas perėmė ritulį ir sėkmingai asistavo komandos draugui U.Čižui, kai Rumunija turėjo kiekybinę daugumą.
Rumunija rungtynių pabaigoje sušvelnini skirtumą ir bandė užkurti pirtį šeimininkams žaisdami be vartininko šešiese prieš penkis. Rumunija buvo arti tikslo paskutiniąją trečiojo kėlinio minutę, kai ritulys pataikė į virpstą, tačiau lietuviai apsigynė.
Rumunija pranoko mūsiškius metimais į vartų plotą – 32 prieš 25, lietuvaičiai dažniau sėdosi ant nubaustųjų suolo – 14 baudos minučių prieš 12 varžovų.
Antrasis Europos Tautų taurės „D“ pogrupio etapas bus surengtas vasario mėnesį Rumunijoje.
Gražiausi rungtynių epizodai: