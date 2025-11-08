SportasKitos naujienos

Panevėžyje vykusiame Europos čempionate Lietuvai nepavyko apginti čempionų titulo

2025 m. lapkričio 8 d. 20:25
Šiandien Panevėžyje, „Kalnapilio“ arenoje, finišavo Beisbolo5 Europos čempionatas, subūręs 16 komandų iš viso žemyno. Po trijų dienų intensyvių kovų paaiškėjo stipriausios Senojo žemyno rinktinės, o tarp jų - ir Lietuvos nacionalinė komanda.
Lietuviai savo pasirodymu pateko į geriausiųjų ketvertą ir kovojo dėl bronzos medalių. Lemiamame susitikime dėl trečios vietos Lietuvos rinktinė susigrūmė su Turkijos nacionaline komanda. Po atkaklios ir emocingos kovos lietuviai turėjo pripažinti varžovų pranašumą rezultatu 2:1 ir galutinėje įskaitoje užėmė ketvirtą vietą.
Sidabro medaliai šių metų čempionate atiteko Ispanijos rinktinei, o nugalėtojais tapo nepriekaištingai žaidusi Prancūzijos komanda, pademonstravusi aukščiausio lygio meistriškumą ir stabilumą viso turnyro metu.
Europos čempionatas Panevėžyje tapo reikšmingu įvykiu ne tik Lietuvos beisbolo bendruomenei, bet ir visam miestui. Čia sporto aistruoliai „Kalnapilio“ arenoje galėjo iš arti stebėti sparčiai populiarėjančios sporto šakos kovas bei palaikyti Lietuvos rinktinę, kuri užėmė garbingą ketvirtą vietą.
 
