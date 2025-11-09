D. Banevič vėl aukštumose: jai – prestižinių varžybų sidabras

Šį kartą 18-metė lietuvė finaliniame „Red Bull BC One“ breiko šokių čempionato etape Tokijuje iškopė į finalą ir iškovojo antrąją vietą.
Finale D. Banevič 2-3 pralaimėjo „B-Girl Riko“.
Ketvirtfinalyje lietuvė 5-0 užriktintai nugalėjo finalinio etapo debiutantę „B-Girl Carla“. Pusfinalyje D. Banevič laukė žymiai sudėtingesnis iššūkis – mūsiškė tik po atkaklios kovos 3-2 nugalėjo „B-Girl Kimie“.
Priešingai negu Tokijo olimpinėse žaidynėse, šiame turnyre teisėjai balų už tam tikrus pasirodymo elementuos neduoda. Po šokių penki teisėjai tiesiog rankų mostais parodo, kuris sportininkas, jų manymu, buvo geresnis.
Praėjusiais metais „Red Bull BC One“ varžybose D. Banevič taip pat liko antra.