JAV sporto lažybų skandalas veržiasi toliau: teisėsauga ieško beisbolo lygos žvaigždės

Sekmadienį buvo paviešintas vieno Niujorko valstijos teismo ieškinys, kuriame du „Cleveland Guardians“ beisbolo komandos žaidėjai Emmanuelis Clase'as ir Luisas Ortizas kaltinami teikę vidinę informaciją lošėjams, tuo pačiu siekdami pasipelnyti ir patys.
Kaip praneša žurnalistas Zachas Meiselis iš „The Athletic“, kamuoliuką metančio žaidėjo (angl. pitcher) pozicijoje žaidžiantis E. Clase'as lažybomis užsiiminėjo dar 2023-iaisiais, tos pačios pozicijos žaidėjas L. Ortizas prie jo prisijungė 2025-ųjų birželį. Iš viso E. Clase'o bendrininkai naudodamiesi nevieša informacija pasipelnė daugiau nei 400 tūkst. JAV dolerių.
Teigiama, kad E. Clase'as dalindavosi savo metimų informacija ir specialiai juos tam tikrais momentais atlikdavo labai blogai. Jis taip pat gaudavo ir kyšių.
Prokuratūros ieškinyje teigiama, kad L. Ortizas gavo 12 tūkst. JAV dolerių už netikslius metimus, o E. Clase'as gavo tokią pačią sumą už visko suorganizavimą. Pats E. Clase'as prieš ieškinyje minimas rungtynes nusiėmė 50 tūkst. JAV dolerių grynųjų pinigų, iš kurių 15 tūkst. dolerių davė vienam lošėjui, kad šis pastatytų už L. Ortizo metimus.
L. Ortizas sekmadienį buvo sulaikytas. E. Clase'o sulaikyti kol kas nepavyko, mat šis šiuo metu nėra JAV teritorijoje.
E. Clase'as tris kartus iš eilės buvo išrinktas į „Visų žvaigždžių“ rungtynes (2022-24 m.), taip pat buvo dukart išrinktas į lygos geriausių žaidėjų pirmąją komandą (2022 ir 2024 m.). Jis taip pat du kartus buvo pripažintas geriausiu savo pozicijos žaidėju (angl. reliever) savo konferencijoje (2022 ir 2024 m.).