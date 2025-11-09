Lietuvių pora – naujos olimpinės sporto šakos pasaulio čempionai

Lietuvių duetas pirmenybes pradėjo užfiksuodami geriausią rezultatą mišrių dviviečių valčių klasės (CMix2x) pirmoje atrankoje laikui (2:21,48 min.) ir tiesiausiu keliu pateko į atkrintamąsias varžybas.
LAST 16 etape mūsiškiai įtikinamai pranoko varžovus iš Nyderlandų (-10,12 sek.), ketvirtfinalyje eliminavo Lenkijos irkluotojus (-1,44 sek.), pusfinalyje pranoko prancūzus (-8,39 sek.), o A finale po dramatiško finišo 0,24 sek. aplenkė JAV porą.
Ir nors planetos pirmenybių auksą mūsiškiai iškovojo antrus metus iš eilės, tačiau šis triumfas – kur kas saldesnis, nes nuo šių metų paplūdimio sprintas oficialiai tapo olimpine rungtimi. Be to, Martyna ir Dominykas prieš mėnesį toje pačioje Antalijoje iškovojo Europos čempionato bronzą.
Tarp aštuonių geriausių pasaulio irkluotojų pateko ir du Lietuvos vienvietininkai – Žygimantas Gališanskis (CM1x) ir Raminta Morkūnaitė (CW1x) galutinėje įskaitoje užėmė 6-ąsias vietas.
Pirmoje atrankoje laikui Raminta užfiksavo aštuntą rezultatą (2:54,71 min.), LAST-16 etape 8,92 sek. aplenkė brazilę Thalita Rosa Soares, o ketvirtfinalyje nusileido vėliau auksą iškovojusiai Emmai Twigg iš Naujosios Zelandijos (+2,77 sek.).
Žygimanto atrankinis laikas taip pat buvo aštuntas (2:36,50 min.), atkrintamąsias jis pradėjo nepalikdamas vilčių australui Spencer Turrin (-14,64 sek.), bet ketvirtfinalyje turėjo pripažinti vokiečio Moritz Wolff (+2,52 sek.) pranašumą.
Pasaulio čempionate taip pat dalyvavo ir trys jaunių įgulos. Vienintelis į LAST-16 etapą patekęs Majus Gabriūnas (CJM1x) galutinėje rikiuotėje užėmė 13-ą vietą, Ieva Avlosevičiūtė (CJW1x) finišavo 18-likta, o Eimantas Kleinauskas ir Goda Šupšinskaitė (CJMix2x) buvo 21-i.
Primename, kad paplūdimio sprintas yra naujoji olimpinė irklavimo rungtis, debiutuosianti ne tik 2028 m. Los Andželo vasaros olimpinėse žaidynėse, bet ir 2026 m. Dakaro jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse.