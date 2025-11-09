Lietuvos šokėjų pora – pasaulio čempionai

Lietuvių pora šeštadienį vykusiame pasaulio jaunimo iki 21 metų dešimties šokių čempionate iškovojo pirmąją vietą.
Artimiausius konkurentus K. Milinskas ir L. Rudnickaitė aplenkė didžiuliu skirtumu: jeigu po pirmųjų dviejų etapų juos nuo antros vietos skyrė 8 taškai, tai po paskutiniojo – trečiojo – etapo lietuvių poros pergalė buvo daugiau nei aiški – bendrai jie buvo geresni net 29 taškais.
Pirmąjį lietuvių šokį visi devyni teisėjai įvertino dešimtukais.
Antrąją vietą užėmė Estijos pora Aleksėjus Sitnikovas ir Anastasija Salamatova, treti liko šokėjai iš Slovėnijos – Jaka Bračko ir Venera Spasova.