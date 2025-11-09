SportasKitos naujienos

Lietuvos šokėjų pora – pasaulio čempionai

2025 m. lapkričio 9 d. 13:32
Lrytas.lt
Šokėjai Kristupas Milinskas ir Liepa Rudnickaitė tapo pasaulio čempionais.
Daugiau nuotraukų (1)
Lietuvių pora šeštadienį vykusiame pasaulio jaunimo iki 21 metų dešimties šokių čempionate iškovojo pirmąją vietą.
Artimiausius konkurentus K. Milinskas ir L. Rudnickaitė aplenkė didžiuliu skirtumu: jeigu po pirmųjų dviejų etapų juos nuo antros vietos skyrė 8 taškai, tai po paskutiniojo – trečiojo – etapo lietuvių poros pergalė buvo daugiau nei aiški – bendrai jie buvo geresni net 29 taškais.
Pirmąjį lietuvių šokį visi devyni teisėjai įvertino dešimtukais.
Antrąją vietą užėmė Estijos pora Aleksėjus Sitnikovas ir Anastasija Salamatova, treti liko šokėjai iš Slovėnijos – Jaka Bračko ir Venera Spasova.
sportiniai šokiaiŠokiai

