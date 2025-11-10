Europos taurės turnyro trečią etapą Lietuvos čempionės pradėjo nesėkme

Pirmose rungtynėse namuose „Cascada-HC Garliava SM“ po atkaklios kovos turėjo pripažinti varžovių pranašumą 22:28 (14:18).
Atsakomosios rungtynės, kuriose Garliavos ekipai reiks revanšo bent šešiais įvarčiais, vyks lapkričio 15 d. Nyderlanduose.
„Rungtynių pradžia buvo labai sunki, nes pajutome varžovių jėgą ir greitį. Prireikė šiek tiek laiko prisitaikyti, tačiau merginos buvo pasiryžusios kovoti iki galo.
Tai padėjo sugrįžti į kovą, bet neišnaudojome kelių gerų progų pasivyti varžoves ir persverti rezultatą savo naudai.
Šios sunkios rungtynės ir pralaimėjimas pajėgioms varžovėms suteikė daug patirties tiek visai komandai prieš atsakomąsias rungtynes, tiek ir visam mūsų klubui žiūrint į ilgalaikę perspektyvą“, – sakė Lietuvos čempiones treniruojantis kroatas Josipas Stokičius.
Pirmose rungtynėse rezultatyviausiai „Cascada-HC Garliava SM“ komandos gretose žaidė 15-etė Altėja Ustilaitė, pelniusi 6 įvarčius. Karolina Sparnauskaitė ir Emilė Aglinskaitė įmetė po 5 įvarčius, Mantė Voskresenskaja – 3, Martyna Vaitkutė – 2, Marija Čelpačenko – 1. Šeimininkių vartininkė Saulė Česnulevičiūtė atrėmė 8-is metimus iš 30-ies (27 proc.).
„Cabooter Fortes“ ekipai po 7 įvarčius pelnė Anna Leunissen ir Elisa Marsman, 4 įvarčius įmetė Elisabeth Flipsen.
Antrajame Europos taurės turnyro etape „Cascada-HC Garliava SM“ rankininkės pranoko „ZRK Kumanovo“ komandą. Pirmose rungtynėse namuose lietuvės laimėjo septyniais įvarčiais 32:25. Atsakomajame susitikime Šiaurės Makedonijoje patirtas pralaimėjimas minimaliu skirtumu 31:32.