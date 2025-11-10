Iš Ukrainos per karą pabėgęs dailiojo čiuožimo čempionas „stringa“ – Latvija jam nesuteikia pilietybės

Leidinio duomenimis, 20 metų Kijevo gyventojas Latvijoje gyvena jau trejus su puse metų, treniruojasi „Kristal Ice“ klube ir lanko privačias kalbos pamokas, tačiau jo latvių kalbos įgūdžiai vis dar nepakankami, kad jis sugebėtų surinkti pakankamai balų latvių kalbos egzamine.
Latvijos dailiojo čiuožimo asociacijos generalinė sekretorė Anna Beljeviča paaiškino, kad Ukrainoje čempionas du kartus per savaitę mokosi kalbos su privačiu dėstytoju, tačiau jo pažanga lėtesnė nei tikėtasi.
„Jis mokosi: du kartus per savaitę turi privatų mokytoją ir net kasdienius kursus. Jis stiprus dailiajame čiuožime, bet ne toks stiprus kalbų mokymesi“, – leidiniui sakė Latvijos dailiojo čiuožimo generalinė sekretorė.
Televizijos LTV 1 duomenimis, ukrainiečio pilietybės prašymas jau pateiktas Seimui ir gali būti nagrinėjamas jau šią savaitę.
Latvijos olimpinio komiteto generalinis sekretorius Raitis Keselis pažymėjo, kad sportininkui nebus vėlu gauti pilietybę kad ir olimpinių žaidynių atidarymo dieną, jei tik procesas vyks sklandžiai.
Tačiau jei F.Kulišui bus užkirstas kelias gauti Latvijos pilietybę, jo vietą užimtų latvis 19-metis Kirilas Korkacsas, kuriam tereikia įvykdyti techninį disciplinos minimumą, galėtų perimti antrąją Latvijai skirtos olimpinės vyrų varžybų vietos kvotą.
F.Kulišas Latvijai atstovauja nuo 2023/2024 m. sezono ir šių metų pasaulio čempionate užėmė 24-ąją vietą, pasiekdamas istorinį rezultatą šaliai: anksčiau nė vienas Latvijos dailiojo čiuožimo atstovas nebuvo iškovojęs dviejų olimpinių kvotų vyrų vieneto rungtyje.
Fiodoras tikisi gauti Latvijos pilietybę, kad galėtų atstovauti naujai savo šaliai Latvijai 2026 m. olimpinėse žaidynėse Milane ir Kortinoje.
2023 metų birželį Ukrainos dailiojo čiuožimo federacijos prezidiumo nariai apkaltino vadovus Danilą Amirchanovą ir Anastasiją Makarovą posėdžių protokolų klastojimu, siekiant įtraukti nuostatą, leidžiančią sportininkams išvykti ir varžytis kitų šalių rinktinėse.
Tai sukėlė federacijos narių ir sportininkų pasipiktinimą, nes karo ir ukrainiečių žūčių metu vadovybė bandė paversti dailiojo čiuožimo federaciją „tranzito punktu“ vyrams gabenti į užsienį.
Fiodoras Kulišas pirmasis pasinaudojo šia galimybe ir pabėgo į Latviją – dėl tokio elgesio Ukrainos sporto visuomenė pasmerkė vaikiną, kaltindama dezertyravimu.