Paaiškėjo galimi Lietuvos rankininkų varžovai pasaulio pirmenybių atrankoje – pirštu bedama į keturias rinktines

Lapkričio pradžioje pasibaigus 2027 metų pasaulio pirmenybių atrankos Europos zonos pirmajam etapui, Europos rankinio federacija (EHF) paskelbė, kaip vyks kiti atrankos etapai.
Lietuvos rinktinė, kuriai pirmajame atrankos etape žaisti nereikėjo, antrajame etape susitiks su komanda, kuri užims paskutinę ketvirtąją vietą 2026 metų Europos pirmenybių A grupėje. Šioje grupėje kovos Vokietijos, Ispanijos, Austrijos ir Serbijos rinktinės. Silpniausia iš šių komandų aplankys Lietuvą.
Pasaulio pirmenybių atrankos antrojo etapo rungtynės numatomos 2026 metų kovo 18–19 ir 21–22 dienomis. Lietuviai pirmąsias rungtynes turėtų žaisti išvykoje, antrąsias – namie. Mačo nugalėtojai pateks į trečiąjį atrankos etapą, kuriame ir bus įteikti kelialapiai į pasaulio pirmenybes. Trečiojo atrankos etapo rungtynės numatomos gegužės 13–14 ir 16–17 dienomis.
2027 metų pasaulio pirmenybės vyks Vokietijoje. Teisę žaisti šiame turnyre jau turi šeimininkė Vokietija ir pasaulio čempionės vardą ginsianti Danija.
Europai skirtos dar 14 vietų. Keturi kelialapiai bus atiduoti per 2026 metų pradžioje vyksiančias Europos pirmenybes. Komandos, kurios po Europos pirmenybių dar nebus iškovojusios kelialapių į pasaulio pirmenybes, dėl paskutiniųjų dešimties kelialapių varžysis atrankos Europos zonos turnyre.
Pasaulio pirmenybių atrankos Europos zonos turnyras jau prasidėjo, bet jo pirmajame etape žaidė tik šešios silpniausios žemyno rinktinės. Lapkričio pradžioje pirmojo atrankos etapo mačus laimėjusios Latvijos, Turkijos ir Kosovo rinktinės pateko į antrąjį atrankos etapą.
Lietuvos rinktinė atrankos varžybas pradės antrajame etape. Jame 16 komandų suskirstytos į aštuonias poras. Šių porų nugalėtojai pateks į paskutinį trečiąjį atrankos etapą.
Trečiajame atrankos etape žais 20 komandų. Prie aštuonių antrojo etapo nugalėtojų prisidės dvylika komandų, kurios Europos pirmenybėse užims iki 18-osios vietos, bet tuo metu dar nebus užsitikrinusios teisės žaisti pasaulio pirmenybėse. Dešimties trečiojo etapo mačų nugalėtojai gaus bilietus į Vokietiją.