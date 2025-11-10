Prieš pergalingai žygiuojantį „Dragūną“ neatsilaikė ir vicečempionai

„Dragūnas“ pranoko ir praėjusio sezono finalininkę Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandą. Uostamiestyje vykusias rungtynes ispano Oscaro Gutierrezo Aguilaro treniruojami šeimininkai laimėjo 37:35 (20:13).
Jau pirmo kėlinio viduryje „Dragūnas“ nutolo penkiais įvarčiais ir pranašumą po truputį didino. Po pertraukos skirtumas pasiekė net aštuonis įvarčius, tačiau šeimininkai per anksti patikėjo pergale ir tuo svečiai pasinaudojo, priartėję iki dviejų įvarčių. Tačiau pasivyti varžovų „Pieno žvaigždės“ nesugebėjo ir „Dragūnas“ išsaugojo pranašumą iki finalinės sirenos.
„Pergalės yra gerai, bet susikrovus tokią persvarą ir antrame kėlinyje ją iššvaistyti, nėra gerai ir tai mūsų nedžiugina. Reikia ieškoti priežasčių kodėl taip vyksta, nes antra diena iš eilės buvo identiška situacija. Gal kai kurių žaidėjų atsipalaidavimas jaučiasi ir dėl to turime antrame kėlinyje kovoti“, – sakė 3 įvarčius nugalėtojams pelnęs Laurynas Simonavičius.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė ukrainietis Vasylis Havryliukas, pelnęs 7 įvarčius, po 5 įvarčius prie pergalės pridėjo Lukas Juškėnas, Paulius Čėsna ir serbas Filipas Hrnjakas, 4 įvarčius įmetė Deividas Virbauskas.
„Pieno žvaigždžių“ ekipai Modestas Štarolis pelnė 7 įvarčius, Karolis Piragis – 6, ukrainietis Oleksandras Kasai – 5, ukrainietis Ighoris Odinokovas, Titas Janušonis, Vismantas Moderis ir Domantas Pukas – po 3.
„Antrame kėlinį įsibėgėjus rungtynėms, vis labiau pajutome vienas kitą ir tai mus užvedė. Varžovai padarė pora klaidų ir tai mus dar labiau motyvavo. Pasiekėme mums gan neblogą rezultatą, nes vis dar mokomės, vis dar darom klaidų, bet po truputį jas taisom ir tobulėjam. Šios rungtynės parodė, kad mes galim kovoti su kiekviena Lietuvos čempionato komanda“, – komentavo prieš šį sezoną Pasvalio komandą papildęs D. Pukas.
Tik praėjusį sezoną į LRL grįžusi ir sensacingai vicečempione tapusi „Pieno žvaigždžių“ komanda šį sezoną per 5 rungtynes surinko 3 taškus ir užima penktą vietą.
Į antrą vietą pakilo Vilniaus „Šviesos“ rankininkai. Sostinės komanda svečiuose įtikinamai 32:23 (13:9) nugalėjo į trečią poziciją nukritusį Kauno „Granitą-Karį“.
Lygi kova vyko beveik visą pirmą kėlinį, bet prieš pertrauką „Šviesa“ atitrūko keturiais įvarčiais. Antrame kėlinyje vilniečiai persvarą nuolat didino. 39 min. komandas skyrė jau dešimt įvarčių 23:13 ir panašus skirtumas išsilaikė iki rungtynių pabaigos.
„Džiaugiuosi, kad vyrai tinkamai nusiteikė kovai, po pralaimėjimo praėjusiame ture „Dragūnui“. Žinojom, kad Kaune bus sunkios rungtynės, nes šį sezoną „Granitas“ labai atsinaujino ir jaunimas rodo gerus rezultatus. Kauniečiai įrodinėja, kad gali žaisti prieš bet ką, neturi jokių autoritetų ir siekia tik pergalių. Nebuvo lengva ir mums. Pirmas kėlinys buvo labai sunkus, klampus ir darėm daug klaidų. Bet antrame kėlinyje su viskuo pavyko susitvarkyti ir laimėjome“, – teigė „Šviesos“ treneris Gintaras Cibulskis.
„Buvo sunkios rungtynės. Aikštelėje išryškėjo „Šviesos“ patirtis ir varžovai pelnytai laimėjo. Stengėmės ir bandėme kibti į atlapus, bet varžovai lengviau sprendė situacijas ir baudė tose vietose, kur turėjo pranašumą. Reikia pagirti ir „Šviesos“ vartininkus. Mūsų žaidėjams buvo sunku kautis dvi dienas iš eilės ir šiandien rungtynės nesusiklostė taip, kaip norėjome. Reikia užmiršti šį pralaimėjimą ir ruoštis kitoms rungtynėms“, – sakė „Granito-Kario“ treneris Vaidotas Grosas.
„Šviesos“ gretose rezultatyviausiai žaidė ukrainietis Vladislavas Koržukas, pelnęs 6 įvarčius, Alanas Bogdiunas įmetė 5 įvarčius, Rapolas Valadka ir Matas Aukštikalnis prie pergalės pridėjo po 4 įvarčius. Vilniečių vartininkas Mindaugas Pranckevičius atrėmė 8-is metimus iš 19-os (42 proc.), tarp jų – du 7 metrų baudinius iš keturių.
„Šviesos“ gynybai pavyko sustabdyti rezultatyviausią LRL rankininką Simą Butkų. Iki tol per rungtynes vidutiniškai net po 10 įvarčių rinkęs „Granito-Kario“ atakų lyderis šįkart aikštelę paliko įmetęs tik 3 įvarčius. Rezultatyviausiai kauniečių gretose žaidė po 5 įvarčius pelnę Marius Kairys ir Benediktas Labutis, 4 įvarčius įmetė Ernestas Guogis.
Į antrą vietą pakilusi „Šviesa“ turi 8 taškus po 5 rungtynių. Laipteliu žemiau esantis „Granitas-Karys“ atsilieka tašku ir sužaidęs rungtynėmis daugiau.
Kitos LRL rungtynės vyks lapkričio 12 dieną. Sostinės derbyje „Šviesa“ savo aikštelėje priims ketvirtą vietą užimantį HC „Vilnių“.
