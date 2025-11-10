SportasKitos naujienos

T. Fritzas ir vėl galingai startavo „Nitto ATP Finals“ turnyre – pirmadienį per varžybas mirė du sirgaliai

2025 m. lapkričio 10 d. 23:02
Lrytas.lt
Pirmadienį amerikietis Tayloras Fritzas įspūdingai sugadino italo Lorenzo Musetti debiutą lemiamame sezono „Nitto ATP Finals“ turnyre, pademonstruodamas įspūdingą žaidimą ir nutildydamas sausakimšą „Inalpi“ arenos minią Turine. Kontroliuodamas dvikovą šeštoji planetos raketė amerikietis T.Fritzas dviejų setų akistatoje nurungė devintąją pasaulio raketę 6:3, 6:4.
„Esu tikrai laimingas. Manau, kad daug ką padariau tikrai gerai, – po mačo aiškino T.Fritzas. – Mačo pradžioje puikiai padirbėjau, išsisukdamas iš bėdų ir išsaugodamas keleto taškų atotrūkį. Kiekvieną kartą, atvykus į tokias varžybas, man patinka tiek sąlygos, tiek ir atsirandanti motyvacija“.
T.Fritzas dabar turi vieną laimėjimą Jimmy Connorso grupėje ir taip pat dar susitiks su Carlosu Alcarazu ir Alexu de Minauru.
Sekmadienį C.Alcarazas, siekdamas savo pirmosios „Nitto ATP Finals“ karūnos,  nugalėjo A. De Minaurą 7:6, 6:2.
Pranešama, kad per šių dviejų tenisininkų kovą mirė du sirgaliai, praneša „La Gazzetta dello Sport“.
Teigiama, kad pirmasis gerbėjas pasijuto blogai gerbėjų zonoje netoli arenos, o antrasis – per pačią T.Fritzo ir L.Musetti akistatą.
Senjorams buvo atitinkamai 70 ir 78 metai, o jų mirtys nesusijusios. Jie abu atskirai buvo nedelsiant nuvežti į ligonines, bet mirė.
