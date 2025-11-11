Alytuje įvyko neeilinės šaudymo varžybos – sukvietė sportininkus net iš dešimties pasaulio šalių

Šiame tarptautiniame čempionate dalyvavo gausus būrys dalyvių net iš 10 pasaulio šalių.
Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos organizuojamas renginys Alytuje truko tris dienas, o jame savo jėgas išmėgino šauliai iš tokių valstybių kaip Pietų Korėja, Čilė, Ukraina, Suomija, Kosta Rika bei Lenkija, Didžioji Britanija, Estija bei Latvija.
Čempionato metu buvo garsinamas ir Lietuvos vardas – vien pirmąją turnyro dieną keturi mūsų šalies atstovai tapo prizininkais.
P2 šaudymo pistoletu kategorijoje triumfavo Raimeda Bučinskytė, R2 šautuvo kategorijoje pirmąją vietą iškovojo Rima Petrauskienė, o antrąją vietą užėmė Veronika Yurelene, R2 šautuvo vyrų kategorijoje antrąją vietą iškovojo Modestas Baltakis.
Kitomis čempionato dienomis dar vieną apdovanojimą į savo kraitį pridėjo R.Petrauskienė – ji R3 šautuvo kategorijoje užėmė antrąją poziciją.
Varžybas organizavusios Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos prezidentas Kęstutis Skučas džiaugėsi itin gausiu sportininkų dalyvavimu bei vylėsi, kad aukščiausio lygio tarptautinės neįgaliųjų sporto varžybos į Lietuvą sugrįš dar ne kartą.
„Noriu padėkoti visiems prisidėjusiems prie šių neeilinių varžybų – Lithuanian 2025 WSPS Grand Prix čempionatas šiemet visus sukvietė sportininkus net iš dešimties užsienio šalių.
Dalyviai džiaugėsi varžybų sąlygomis, prie kurių prisidėjo ir Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, ir Nacionalinė sporto agentūra bei Alytaus sporto ir rekreacijos centras.
Tokio lygio varžybos ne tik svariai prisideda prie neįgaliųjų sporto judėjimo, bet ir garsina Lietuvos vardą pasaulyje. Tikiuosi, kad artimiausiu metu mūsų šalyje pavyks surengti ir daugiau neįgaliųjų sporto judėjimą skatinančių tarptautinių turnyrų, kurie sukvies sportininkus iš daugybės pasaulio šalių“, – džiaugėsi K.Skučas.