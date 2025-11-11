Pergalingas savaitgalis: Lietuvos tinklinio klubai pranoko Latvijos komandas

Į pergalių kelią Baltijos vyrų lygoje sugrįžo Šiaulių „Elga-Grafaitė-S-Sportas“. Šiauliečiai po dviejų pralaimėjimų lygos favoritams iš Estijos, šįkart namuose 3:1 (25:18, 25:15, 17:25, 25:16) nugalėjo Daugpilio „Ezerzeme-DU“ (Latvija) komandą.
Šeimininkams 20 taškų pelnė Emilis Bartkus, 13 – Erikas Makaras, 10 – Artūras Vincėlovičius, 9 – Simas Grigalaitis.
„Labai gražios rungtynės. Tiesa, trečiajame sete buvo šiek tiek klaidų, bet apskritai žaidimu esu labai patenkintas. Komanda puikiai įvykdė užduotis, apie kurias kalbėjome treniruotėse – gerai veikė tiek padavimai, tiek gynyba, viskas pavyko beveik šimtu procentų. Antrasis setas buvo lengvas, vėliau atsirado šiek tiek įtampos, bet sugebėjome sugrįžti į savo žaidimą. Man atrodo, šiose rungtynėse atlikome daugiausia neatremiamų padavimų iš visų žaistų mačų.
Po dviejų pralaimėjimų ši pergalė buvo labai reikalinga – kad neprarastume pasitikėjimo savimi. Prieš tai nusileidome dviem turbūt pajėgiausioms lygos komandoms, bet tai nereiškė, kad mes žaidėme blogai, tiesiog jie žaidė dar geriau. Todėl šiandien svarbiausia buvo iškovoti tris taškus ir parodyti, kad vėl esame tame pačiame žaidimo lygyje. Ši pergalė suteiks komandai naujų jėgų ir pasitikėjimo prieš ateinančias kovas“, – mintimis dalinosi Šiaulių klubo treneris Maris Vensbergs.
Su 13 taškų „Elga-Grafaitė-S-Sportas“ turnyro lentelėje užima antrąją vietą. Kitas rungtynes šiauliečiai žais lapkričio 22 dieną namuose su Rygos „Robežsardze-RSU“ (Latvija) ekipa.
Trečiąją iš eilės pergalę „Elme Messer“ Baltijos moterų tinklinio lygoje iškovojo VMSM „Sostinės tauro-VTC“ komanda. Vilnietės namuose 3:1 (25:17, 20:25, 25:14, 25:23) įveikė Latvijos U18 rinktinę.
Nugalėtojoms 11 taškų pelnė Diana Ivčenkaitė, po 9 – Meda Deduraitė ir Barbora Rakauskaitė, 8 – Rusnė Radavičiūtė.
Su 8 taškais VMSM „Sostinės tauras-VTC“ turnyro lentelėje užima penktąją vietą. Pirmauja „Kaunas-VDU“ (15 tšk.). Kaunietės, kaip ir Europos pirmenybėms besiruošianti Lietuvos U18 rinktinė, kitą savaitgalį išvykoje žais su Rygos RSU bei Tartu „TU-Bigbank“ komandomis. Vilniaus ekipa sezoną pratęs lapkričio 28 dieną namuose maču su „Rae Spordikool-Viaston“ klubu.
Latvijos-Lietuvos tinklinio lygoje pirmąsias namų rungtynes sužaidė Alytaus „Ultra“. Alytiškiai 3–0 (25:15, 25:13, 25:15) nugalėjo „OSK Ostnieks“ ekipą ir Rytų grupėje pratęsė pergalių seriją iki trijų.
Šios rungtynės turėjo vykti savaite anksčiau, bet dėl susirgimų varžovų gretose mačas buvo nukeltas.
Grupėje pirmaujanti „Ultra“ pirmą ratą užbaigs lapkričio 22 dieną savo aikštėje, kur priims „Augšdaugava“ klubą. Vakarų grupėje kovojanti Gargždų „Amber Volley“ komanda savaitgalį namuose susitiks su „Ventspils“ ir Rygos RSU tinklininkais.