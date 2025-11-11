Pusę olimpinės rinktinės aprengti pasiryžęs A. Pogrebnojus pirštu bedė į „Žalgirio“ krepšininkų marškinėlius

57-erių mados asas šiomis dienomis sukasi kaip vijurkas – su jo sukurta apranga į Tokijuje vykstančią deflimbiadą išvyksta Kurčiųjų nacionalinė rinktinė, baigiama kurti Lietuvos biatlono rinktinės sportinė apranga, su kuria lietuviai varžysis 2026 metų Milano ir Kortinos žiemos olimpiadoje.
„Ar kažką siūliau olimpiniam komitetui? Tai kad jiems nereikia, jie yra sudarę sutartį su „Nike“. Matėme, kas buvo pasiūta olimpiečiams Paryžiaus žaidynėms, buvo pateikta galimų tobulėjimo akcentų ir tuo viskas baigėsi. Man užteks ir to, kad žaidynėse su mano dizainu pasirodys biatlonininkai“, – tikino A.Pogrebnojus.
2026 metų žiemos žaidynėse Italijoje Lietuvai turėtų atstovauti 17 atletų, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas visus juos aprengs „Nike“ apranga.
Tačiau net beveik pusę olimpinės rinktinės narių – aštuoni biatlonininkai – per varžybas vilkės A.Pogrebnojaus sukurtais sportiniais rūbais.
„Šiai dienai turiu visus eskizus, vyksta jau darbai, susiję su tų eskizų realizacija. Prieš pat Kalėdas galima bus, matyt, jau pasidžiaugti ir pristatyti biatlonininkų aprangą, su kuriomis jie startuos olimpinėse trasose. Tad man kaip ir to užtenka, kad didžioji dalis olimpinės rinktinės atstovų vilkės mano sukurtą sportinę aprangą“, – aiškino A.Pogrebnojus.
Žinomas mados kūrėjas ne kartą yra aštriai kritikavęs oficialias Lietuvos olimpines aprangas, ypač skirtas 2021 metų Tokijo bei 2024 m. Paryžiaus vasaros žaidynėms.
Kūrėjas turėjo priekaištų Lietuvos olimpinę rinktinę rengiančioms kompanijoms, kad siūlomi atletams rūbai yra „nuobodūs“, atrodantys lyg „iš kokio seno katalogo“, jose trūksta nacionalinio identiteto, nėra aiškių sąsajų su Lietuva ar jos trispalve.
2020-siais, prieš Tokijo žaidynes, A.Pogrebnojus pristatė savo alternatyvią kolekciją, per kurią siekė perteikti, jog vilkint jo aprangą olimpiečiai atrodytų moderniai ir išskirtinai, o ne pilkai ir nepastebimai.
Toks žingsnis net buvo supykdęs Lietuvos tautinį olimpinį komitetą, kuris tuo metu buvo sutaręs su sportinės aprangos kompanija „4F“ ir pasipylusi visuomenės kritika Lenkijos kompanijos produkcijai turėjo tam tikrą nepasitikėjimo foną.
A.Pogrebnojus aprangą kūrė ir kuria ne tik Kurčiųjų rinktinei ir biatlonininkams, jis bendradarbiavo su Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubu, dirba su kiokušin karatė federacija, kurios rinktinėms sukūrė tris komplektus rūbų, aprengė Lietuvos aklųjų riedulio rinktinę, Elektrėnų „Energijos“ ledo ritulio ekipą, Vilniaus „Kibirkšties“ moterų komandą bei sukūrė marškinėlių dizainą Londono „Arsenal“ futbolo klubo aistruoliams.
„Šiaip su visomis sporto organizacijomis turiu labai gerus santykius. Tik niekaip nesiseka surasti sąlyčio taškų su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu ir Lietuvos futbolo federacija. Šio dvi organizacijos turi savo vizijas.
Bet šįkart lyg ir pusę olimpinės rinktinės aprengsiu savo kurtais rūbais, o dėl futbolo... Sulauksiu, kol mūsų rinktinė žais pasaulio futbolo čempionate ir tada jau tikrai pasiūlysiu kažką nenuobodaus.
Utopija, kad Lietuvos futbolininkai žais planetos čempionate? Tai kad patys matote, greitai visos planetos šalys žais pirmenybėse, FIFA tik didina komandų skaičių, greitai ir iki mūsų tai ateis ta plėtra“, – juokavo žinomas dizaineris.
– Tai šiemet pristačius olimpinę rinktinės aprangą A.Pogrebnojus nelaidys kritikos strėlių?
– Paaiškinau savo poziciją – kam kartotis, jei ta geranoriška kritika atsitrenkia į sieną. Pasakiau kartą, pakomentavau kartą, jei vėl tas pats – kam kartotis?
– Kurios jūsų sukurtos rinktinių ar komandų aprangos labiausiai prie širdies A.Pogrebnojui?
– Kiekviena nauja kolekcija man yra geriausia. Nes pradedi ją kurti nuo nulio, sunkiai ir kai kada skausmingai sieki išmąstyti, kas turi būti ir kaip tai viskas turi atrodyti.
Kai tai yra nuveikta, tuomet jau visiškai lengvas procesas – užsisakai bet kuriame pasaulio krašte gamybą ir gauni produktą. Dabartinėmis technologijomis paskutinis etapas lengvai susidėlioja. Sunkiausia yra sukurti idėją.
– Esate žmogus, kuris neskubate girti rūbus kuriančių kolegų?
– Kodėl? Nieko panašaus. Jei matau, kad yra gerai, tai ir sakau, kad tai yra gerai. Pavyzdžiui, šiemet negaliu nepasidžiaugti Kauno „Žalgirio“ ekipos sportiniais marškinėliais – tie, kurie vaizduoja žalią mišką baltame fone.
Labai vykęs sprendimas. Matosi, kad su žalgiriečiais bendradarbiaujanti bendrovė „Puma“ tikrai galvojo, tikrai ieškojo išskirtinumo. Nežinau, gal šiemet ir „Nike“ nustebins olimpinę rinktinę savo produkcija ir man reikės taip pat ją girti.
