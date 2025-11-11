V. Gaubas prieš derbį su E. Butvilu: savame kieme norisi būti geriausiu

„Šiek tiek keista. Dažnai dalyvaudavome tuose pačiuose jaunių turnyruose. Tačiau beveik visuomet patekdavome į skirtingas lentelių puses, o iki finalo, bent kažkuris iš mūsų, taip ir nenukeliaudavo“, – prisimena E. Butvilas.
Vienas prieš kitą – nuo vaikystės
Visgi dabartiniai Lietuvos teniso lyderiai vienas kitą pažįsta ypač gerai. Vaikystėje V. Gaubo ir E. Butvilo keliai dažnai susikirsdavo Lietuvoje vykusiuose vaikų turnyruose.
„Pirmą kartą į teniso kortą patekau būdamas dvejų metų. Mano tėtis yra teniso treneris, tad natūralu, jog aikštynuose leidau dienas nuo mažumės. Rimčiau treniruotis pradėjau turbūt būdamas penkerių, o su Viliumi pirmą kartą susidūriau, kuomet mums buvo šešeri ar septyneri“, – pasakoja E. Butvilas.
Paklaustas kiek kartų jam teko kovoti prieš V. Gaubą įvairiose vaikų varžybose, klaipėdietis tikslaus skaičiaus neįvardina. „Ne vieną, ne du ir ne tris. Mūsų susitikimus, turbūt, galima skaičiuoti dešimtimis. Manau, kad Vilius yra iškovojęs keliomis pergalėmis daugiau, bet šiaip mūsų tarpusavio balansas yra apyligis. Tarpusavio mačai tapo gerokai retesni tik po to, kai Vilius išvyko gyventi ir treniruotis į Portugaliją“.
Situaciją kiek kitaip prisimena V. Gaubas. „Pirmuose mūsų tarpusavio susitikimuose aš niekaip nesugebėdavau įveikti Edo. Ir tai vedė mane iš proto. Tų mačų metu mano raketės skraidė į visas korto puses. O tuomet Palangoje man pagaliau pavyko nugalėti Edą ir mūsų dvikovos tapo gerokai lygesnės. Visgi negalėčiau drąsiai teigti, kad iš vaikystės atsinešu teigiamą pergalių prieš jį balansą“, – prisimena tenisininkas.
Vicečempioną pravirkdęs skėtis
Tas V. Gaubo atmintyje išlikęs tarpusavio susitikimas jau spėjo išgarsėti ir visame teniso pasaulyje. Kuomet aštuonmečių turnyro finale V. Gaubas įveikė E. Butvilą, nugalėtojui, greta medalio bei diplomo, dar atiteko ir dėžė sulčių. Antroje vietoje likusiam sportininkui turnyro organizatoriai įteikė skėtį.
„Pralaimėjimas man nebuvo toks skausmingas, bet kai pamačiau, kad jis gavo sultis, o man atitenka skėtis, pravirkau. Nuoširdžiai. Vis dar tai atsimenu, o kartais apie tai pasikalbam su Viliumi“, – su ATP žurnalistais pernai šia istorija po laimėto pirmojo ATP „Challenger“ serijos turnyro dalinosi E. Butvilas.
Nuoskaudų turi į V. Gaubas
Nuoskaudų tarpusavio susitikimai yra palikę ir šiauliečiui. Ypač – 2020 metų Lietuvos U16 čempionato finalas, vykęs Saulės mieste.
„Į šešiolikmečių čempionatą vykau puikios nuotaikos, prieš tai tikrai gerai sužaidžiau suaugusių pirmenybėse. Jų finale mečiau iššūkį Laurynui Grigeliui. Iki pergalės pritrūko, tačiau pasitikėjimo savimi įgijau daug“, – sako V. Gaubas.
Varžybų Šiauliuose finale kortų šeimininko laukė senas geras pažįstamas iš Klaipėdos.
„Finale jis mane įveikė. Aišku, prie to šiek tiek prisidėjo ir oro išdaigos. Pirmo seto viduryje Šiauliuose prapliupo lietus, tad čempionato organizatoriai priėmė sprendimą tęsti susitikimą po stogu, ant greitos dangos. Tai buvo palankiau Edui. Mačas buvo ilgas, atkaklus, galiausiai – po trijų setų kovos – baigėsi mano varžovo naudai“.
Drauge – ne tik teniso kortuose
Pradėjus profesionalų karjeras lietuvių turnyrų grafikai išsiskiria vis dažniau. Tačiau pamatus naujam sezonui jie iki šiol dažnai kloja kartu.
„Mūsų pasirengimas sezonui trunka nuo keturių iki šešių savaičių. Manyčiau, tuo laikotarpiu per savaitę kartu treniruojamės bent kartą ar du. Tikrai visai nemažai, įvertinus visą pasirengimo trukmę“, – sako E. Butvilas.
Visgi nuo vaikystės besipinantys V. Gaubo ir E. Butvilo keliai neapsiriboja vien tenisu. „Jei esame toje pačioje vietoje, dažnai vakarieniaujame kartu, žaidžiame kompiuterinius žaidimus, biliardą, pažiūrime filmą. Žodžiu, esame tikrai geri bičiuliai, draugystę pamirštantys tik teniso korte“, – šypsosi E. Butvilas.
Naujas pomėgis – golfas
Geriausius Lietuvos tenisininkus Ispanijoje kartkartėmis galima sutikti ir golfo laukuose.
„Labai smagus užsiėmimas. Ir, svarbiausia, golfo laukuose Vilius prieš mane kol kas neturi šansų. Abu esame pradinukai, tačiau aš pažengęs kiek labiau“, – juokiasi E. Butvilas.
„Golfą aš paliksiu Edui. Taip, tai geras užsiėmimas, bet man jis kiek per pasyvus. Man norisi daugiau intensyvumo, veiksmo. Kol kas golfe to neatrandu. Edą golfo laukuose pamatyti galima dažniau. Jis ten yra dievas, jei lygintumėm mūsų golfo gebėjimus“, – sako V. Gaubas.
Galiausiai, paklaustas kas jie visgi yra – draugai ar varžovai – šiaulietis sako: „Mes esame labai geri draugai gyvenime. Ir dideli varžovai teniso korte. Visuomet – treniruotėse ir varžybose. Prie to, aišku, prisideda ir faktas, jog esame iš tos pačios šalies. O savame kieme vis tiek norisi būti geriausiu“.