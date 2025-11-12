Europos sporto ministrai patvirtino, kad nenori matyti rusų olimpiadose

Pareiškime teigiama, kad besikreipiančios valstybės gerbia sporto organizacijų nepriklausomybę ir tai, kad 2025 m. rugsėjo 27 d. Tarptautinio paralimpinio komiteto narės balsavo už tai, kad Baltarusijos ir Rusijos nacionaliniams paralimpiniams komitetams nebūtų taikomas dalinis suspendavimas.
Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad Rusijos agresija prieš Ukrainą tęsiasi, o Rusija ir Baltarusija tebepažeidinėja Olimpinę chartiją, šalys reiškia susirūpinimą.
Besikreipiančios šalys atkreipia TPK dėmesį, kad TOK paskelbė, jog ir toliau laikysis savo pozicijos užtikrinti, kad 2026 m. Milano Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse nedalyvautų Rusijos ir Baltarusijos valstybės. Taip pat TOK ir toliau laikinai sustabdė Rusijos olimpinio komiteto veiklą dėl Olimpinės chartijos pažeidimų.
Tarptautiniame kreipimesi teigiamai vertinamas TPK pranešimas, kad praktiškai nė vienas Rusijos ar Baltarusijos sportininkas dabar negalės patekti į 2026 m. Milano Kortinos žiemos paralimpines žaidynes.
Bet valstybės ragina TPK paaiškinti, ką jų narių sprendimas reikš paralimpinių sporto šakų renginiams, neapsiribojant 2026 m. Milano Kortinos žiemos paralimpinėmis žaidynėmis, ir toms Ukrainos nacionalinio paralimpinio komiteto valdomoms teritorijoms, kurias laikinai okupavo Rusija.
Kreipimąsi pasirašiusios šalys taip pat ragina atskiras tarptautines federacijas ir toliau laikytis TOK pozicijos ir užtikrinti, kad jų sporto šakose nebūtų atstovaujama Rusijos ar Baltarusijos valstybei. Tarptautinį pranešimą pasirašė Europos Komisija, Airija, Australija, Austrija, Belgija, Čekijos Respublika, Danija, Estija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Japonija, Jungtinė Karalystė, Kanada, Kipras, Korėjos Respublika (Pietų Korėja), Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Naujoji Zelandija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vokietija, Ukraina.
Europos Komisija (EK)Tarptautinis olimpinis komitetas (IOC)Parolimpinės žaidynės
Rodyti daugiau žymių