Lietuvos kurtieji sportininkai išskrido į Japoniją: tikisi medalių ir pristatė partnerystę su „Gym Plius“

Iš Vilniaus oro uosto išskrido 69 asmenų delegacija, iš jų – 48 sportininkai, kurie gins Lietuvos garbę septyniose sporto šakose: krepšinyje, lengvojoje atletikoje, graikų-romėnų imtynėse, orientavimosi sporte, tinklinyje, badmintone ir stalo tenise. Lietuvos komandos pasirodymą Japonijoje lydės gestų kalbos vertėjai, treneriai, medikai ir techninis personalas.
Pirmieji į starto liniją stos orientacinio sporto atstovai, o visos žaidynės tęsis iki lapkričio 26 dienos. Lietuvos komanda kelia realų tikslą – iškovoti bent 4–5 medalius, o pagrindinis akcentas – parodyti, kad kurtieji sportininkai geba konkuruoti aukščiausiame pasauliniame lygyje.
„Nuotaikos – darbinės. Žinome, kad laukia ilga ir sunki kelionė, bet esame pasirengę. Mūsų sportininkai dirbo ištisus metus, treniravosi Lietuvoje ir užsienyje, todėl į Japoniją vykstame su tikslu kovoti iki galo“, – prieš išvykimą kalbėjo Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas Edvinas Kriūnas.
Pasak jo, šios žaidynės bus ne tik sportinis iššūkis, bet ir bendruomenės stiprybės įrodymas.
„Deflimpiada – tai šimtmečio sporto šventė, kuri sujungia visus klausos negalią turinčius sportininkus. Mūsų tikslas – ne tik medaliai. Norime, kad pasaulis matytų, jog kurtieji sportininkai yra profesionalūs, motyvuoti ir verti tokio pat dėmesio kaip visi kiti“, – sako E.Kriūnas.
„Gym Plius“ tampa pagrindiniu partneriu
Simbolinį išlydėjimo momentą oro uoste lydėjo ir dar viena reikšminga žinia – Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su sporto klubų tinklu „Gym Plius“, kuris nuo šiol tampa pagrindiniu komiteto partneriu.
Nors bendradarbiavimas tarp abiejų organizacijų tęsiasi jau kurį laiką, šis žingsnis įtvirtina ilgalaikę partnerystę. „Gym Plius“ prisidės prie sportininkų fizinio pasirengimo, sveikatinimo programų ir treniruočių infrastruktūros gerinimo visoje Lietuvoje.
„Didžiuojamės galėdami būti šios kelionės dalimi. Lietuvos kurčiųjų sportininkai – įkvepiantis pavyzdys, ką reiškia disciplina, valia ir tikėjimas savo jėgomis. Mums svarbu būti kartu su jais ne tik pergalių akimirkomis, bet ir kasdieniniame pasiruošime“, – sakė „Gym Plius“ direktorius Mantas Badikonis po sutarties pasirašymo oro uoste
E. Kriūnas taip pat išreiškė padėką visiems rėmėjams, prisidėjusiems prie pasirengimo žaidynėms.
„Be partnerių, be Švietimo ir mokslo ministerijos, be savivaldybių ir Nacionalinės sporto agentūros paramos šis kelias būtų neįmanomas. Kiekvienas, prisidėjęs prie šios kelionės – nuo trenerio iki vertėjo, nuo rėmėjo iki savanorio – yra mūsų bendros pergalės dalis“, – dėkojo E.Kriūnas.
Lietuviai – tarp stipriausių pasaulyje Lietuvos sportininkai Deflimpiadoje varžysis jau devintą kartą nuo 1993-ųjų, kai pirmąsyk dalyvavo žaidynėse Bulgarijoje. Per šį laikotarpį mūsų šalies kurtieji atletai iškovojo net 49 medalius.
Vien per pastaruosius metus Lietuvos kurčiųjų sportas švytėjo ryškiai – 10 medalių pasaulio ir Europos čempionatuose, o įvairių šakų atstovai pelnė pripažinimą užsienyje ir Lietuvoje.
„Esame pasirengę. Mūsų sportininkai – motyvuoti ir pasiruošę atiduoti visas jėgas. Tikimės, kad Tokijuje Lietuva vėl skambės garsiai – gestų, šypsenų ir pergalių kalba“, – prieš lipdamas į lėktuvą kalbėjo Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto vadovas.
Deflimpinės žaidynės vyks lapkričio 15–26 dienomis Tokijuje. Lietuvos delegacija kviečia visus sekti naujienas, palaikyti sportininkus ir dalintis jų sėkmėmis socialiniuose tinkluose.