Padelio arenų bumą Lietuvoje akceleruoja ir lietuviškas IT sprendimas

Augimo iššūkiai ir poreikis automatizacijai
Pasak IT sprendimus sporto aikštynams siūlančio „nSoft“ projektų vadovo Tomo Žižiūno, per pastaruosius trejus metus padelio rinkoje Lietuvoje stebimas tikras šuolis:
„Dar prieš penkerius metus savo klientų krepšelyje turėjome kelias padelio arenas, o dabar, kartu su sporto klubais ir kitų sporto šakų aikštynais jų skaičiuojame netoli dvidešimties – ir tai vien tik mūsų klientų ratas. Užklausų dėl aikštynų valdymui reikalingos programinės įrangos tiekimo pastaruoju metu sulaukiame išties daug. Tai rodo, kad nemažai verslininkų mato šią sritį kaip perspektyvią, tačiau jie puikiai supranta, kad pelningumas priklauso nuo efektyvumo“, – sako jis.
Jam antrina ir Indrė Prenskė, „nSoft“ pardavimų vadybininkė. Dažnas iššūkis, su kuriuo susiduria padelio aikštynų operatoriai – tai rankinių procesų kiekis. Norint optimizuoti verslo procesus, reikalinga bent dalinė jų automatizacija:„Dauguma verslininkų, kuriančių padelio ar teniso aikštynus, domisi jų automatizavimo galimybėmis. Tai padeda sutaupyti personalo kaštų ir pasilikti žmones tik ten, kur tai yra absoliučiai būtina – pavyzdžiui, trenerius. Rezervacijos, salių apšvietimas, praėjimo kontrolė – visus šiuos ir kitus procesus galima automatizuoti ir taip sumažinti aikštyno išlaikymo kaštus. Norint pasiūlyti padelio žaidėjams geriausią paslaugų kainą tuo pat neskriaudžiant savo verslo, tokioje konkurencingoje padelio rinkoje tai ypač svarbu.“
Viskas vienoje sistemoje – nuo rezervacijos iki kavos puodelio
Įmonės sprendimas padelio aikštynų valdymui išsiskiria tuo, kad viena sistema apima viską – joje apjungiamos visos funkcijos, reikalingos moderniai padelio ar teniso arenai. Tai gali būti tiek programinės įrangos ir „web“ sprendimai, tiek fizinė infrastruktūra.
„Mūsų sistema leidžia valdyti praktiškai kiekvieną aikštynų veiklos aspektą. Žaidėjai gali lengvai atlikti aikštynų ar kortų rezervacijas tiek internetu, tiek vietoje – nes kitaip nei kiti sprendimai, turime ir fizinius kasos aparatus. Į pilną sprendimą įeina ir praėjimo kontrolė bei daiktų saugojimo spintelės – mūsų programinė įranga leidžia valdyti ir administruoti šią įrangą nuotoliniu būdu ar automatiškai. Tokiu būdu padelio arenos gali dirbti ir pilnai automatiniu režimu“, – paaiškina I. Prenskė.
Lietuviško sprendimo išskirtinį universalumą iliustruoja ir kitos jos galimybės. Kaip dažnai aikštynų operatorių pasirenkamą funkciją T. Žižiūnas išskiria automatinį apšvietimą, o didieji aikštynai gali išnaudoti ir restoranų versle naudojamas funkcijas:
„Galima pasirinkti, kad šviesos žaidimo aikštelėje užsidegtų tik tuomet, kai yra patvirtinta rezervacija ir prasideda žaidimo laikas. Taip be žmogaus įsikišimo, visiškai automatiškai, žaidėjams aiškiai indikuojama žaidimo pradžia ir pabaiga. Labai dideli aikštynai, kurie taip pat turi ir kavines ar vidinius barus, ypač vertina mūsų sprendimą dėl galimybės turėti mūsų fizinį kasos aparatą. Vadinasi – norint plėsti paslaugų spektrą, aikštynams nereikia papildomų trečiųjų šalių sprendimų, visi funkcionalumai tiekiami iš vienų rankų ir tarpusavyje sąveikauja be priekaištų.“
Kitaip tariant, padelio aikštyno operatoriui nereikia apjunginėti skirtingų tiekėjų sprendimų ar samdyti programuotojų vien tam, kad skirtingos sistemos „susikalbėtų“. „nSoft“ jas apjungia į vieningą ekosistemą, kuri gali augti kartu su verslo poreikiais. Galima pradėti nuo bazinio sprendimo – rezervacijų bei kasos sistemų – ir vėliau pridėti papildomas funkcijas pagal poreikį. Tokiu būdu patogu arenoms augti nuo mažo privataus korto iki viso sporto komplekso.
Naujas žaidėjas rinkoje, jau išbandęs sprendimą
Vienas naujausių pavyzdžių – „Go Padel“ arena Alytuje, kuri savo veiklą nuo pat pirmosios dienos vykdo naudodama šią sistemą. Kaip teigia arenos vadovė Rita Žilinskaitė, nuo pat pradžių norėjosi kurti modernų, patogų ir ateities poreikiams pasiruošusį projektą:
„Rinkdamiesi sistemą aikštyno valdymui, ieškojome patikimo, lengvai naudojamo ir lankstaus sprendimo, kuris tiktų ne tik dabar, bet ir ateityje, augant mūsų kompleksui. „nSoft“ pasiūlė visapusišką sistemą, kuri apima tiek kortų rezervacijų, tiek klientų paskyrų valdymo funkcijas, todėl ji puikiai atitiko mūsų poreikius. Be to, matėme, kad daugelis kitų sporto centrų Lietuvoje sėkmingai dirba su šia platforma – tai sustiprino pasitikėjimą Lietuvoje sukurtu sprendimu.“
Didžiausias iššūkis prieš arenos atidarymą buvo sukurti kuo patogesnį rezervacijų procesą tiek žaidėjams, tiek arenos valdytojams. „Norėjome išvengti chaoso su skambučiais, žinutėmis ir rankiniais tvarkaraščiais. Įsidiegus šią sistemą, klientai rezervuoja laikus savarankiškai, gauna automatinius patvirtinimus, o mes galime realiu laiku matyti kortų užimtumą, analizuoti statistiką ir atitinkamai planuoti veiklą,“ – sako R. Žilinskaitė.
Pasak jos, Alytaus padelio rinka dar tik formuojasi, tačiau jos potencialas – didžiulis. „Matome, kad žmonės vis labiau domisi aktyviu laisvalaikiu ir naujomis sporto formomis. Padelis – tai sportas, kuris vienija, nereikalauja ilgametės patirties ir tinka bet kokio amžiaus žmonėms. „Go Padel“ planuose – plėtra, naujų kortų įrengimas, treniruočių pasiūla ir įvairūs turnyrai, skatinantys padelio ir teniso kultūrą šiame regione“ – sako arenos vadovė.
Įmonė „nSoft“ jau 20 metų kuria sprendimus restoranų, sporto klubų, baseinų, muziejų, teatrų ir biurų valdymui – jie visi sukurti Lietuvoje. Kalbant apie sprendimus sporto klubams ir aikštynams, įmone pasitiki vieni didžiausių ir seniausių rinkos žaidėjų, tarp kurių SEB“ arena, „Delfi“ sporto centras, „Swift“ arena, „Rato“ padelio arena ir kt.