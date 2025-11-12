Po atkaklios kovos V. Gaubas iškopė į kitą turnyro Urugvajuje etapą

20-metis lietuvis po atkaklios kovos 6:3, 3:6, 6:4 nugalėjo po kvalifikacijos į turnyrą patekusį ispaną Davidą Jorda Sanchisą (ATP-421).
Dešimtajame trečiojo seto geime V. Gaubo varžovas turėjo dvi progas laimėti lietuvio padavimą, tačiau abu kartus mūsiškis neklydo, o galiausiai iš trečiojo karto ir laimėjo trečiąjį setą.
Už pergalę V. Gaubui atiteko 7 ATP reitingo taškai ir 2695 JAV dolerių čekis.
Kitame etape lietuvio laukia septintą reitingą turnyre turintis perujietis Ignacio Buse (ATP-110), pirmajame rate lengvai 6:3, 6:1 nugalėjęs kazachstanietį Timofėjų Skatovą (ATP-237).