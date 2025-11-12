SportasKitos naujienos

Po atkaklios kovos V. Gaubas iškopė į kitą turnyro Urugvajuje etapą

2025 m. lapkričio 12 d. 00:31
Lrytas.lt
Vilius Gaubas (ATP-133) sėkmingai pradėjo Urugvajaus sostinėje Montevidėjuje vykstančias „ATP Challenger“ pirmenybes.
Daugiau nuotraukų (1)
20-metis lietuvis po atkaklios kovos 6:3, 3:6, 6:4 nugalėjo po kvalifikacijos į turnyrą patekusį ispaną Davidą Jorda Sanchisą (ATP-421).
Dešimtajame trečiojo seto geime V. Gaubo varžovas turėjo dvi progas laimėti lietuvio padavimą, tačiau abu kartus mūsiškis neklydo, o galiausiai iš trečiojo karto ir laimėjo trečiąjį setą.
Už pergalę V. Gaubui atiteko 7 ATP reitingo taškai ir 2695 JAV dolerių čekis.
Kitame etape lietuvio laukia septintą reitingą turnyre turintis perujietis Ignacio Buse (ATP-110), pirmajame rate lengvai 6:3, 6:1 nugalėjęs kazachstanietį Timofėjų Skatovą (ATP-237).
Vilius GaubasATP Challenger Tour

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.